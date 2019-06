MotoGp | Dovizioso resta con i piedi per terra | “siamo veloci | ma perdiamo qualcosa nei

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Olanda 2019 : “Contento delle libere - siamo veloci. Consumo delle gomme importante” : Andrea Dovizioso può ritenersi soddisfatto delle prove libere del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Ducati ha chiuso la seconda sessione col quarto tempo e ha dato l’impressione di poter puntare a un risultato importante in gara in modo da riscattare la caduta di due settimane fa a Barcellona, il forlivese sembra in ottima forma e annuncia battaglia dopo una giornata particolarmente positiva: “Sono ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp d’Olanda : Quartararo super ad Assen - Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: fuori dalla top ten Valentino Rossi e Andrea Dovizioso E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere ad Assen, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il miglior tempo. Il francese del team Petronas ha fermato il cronometro ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : risultato e classifica prove libere 1. Quartararo in testa - Dovizioso e Valentino Rossi fuori dalla top ten : Fabio Quartararo ha firmato il giro più veloce nelle prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha chiuso col tempo di 1.33.909, precedendo Maverick Vinales di 77 milesimi mentre Danilo Petrucci e Alex Rins sono terzo e quarto. Qualche difficoltà in più per Marc Marquez (sesto a sei decimi) mentre Valentino Rossi e Andrea Dovizioso hanno faticato in maniera terribile: il Dottore è 12esimo a 0.837 mentre il ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Olanda 2019 : “L’incidente di Barcellona è acqua passata - il nuovo telaio ha portato dei miglioramenti” : Sembra non esserci pace negli ultimi round di questo Motomondiale 2019 per Andrea Dovizioso, che dopo essere stato beffato in casa dal compagno Petrucci ha dovuto subire lo smacco dello zero in Catalogna per via dell’entrata azzardata da parte di Jorge Lorenzo in curva 10 del secondo giro. Il forlivese cerca di vedere positivo in vista dell’imminente GP d’Olanda anche per via delle nuove soluzioni provate nei recenti test del ...

MotoGp – Il caldo di Assen e gli avversari - Dovizioso pronto per il Gp d’Olanda : “ecco che gara mi aspetto” : Dovizioso pronto per la gara di Assen: le sensazioni del forlivese della Ducati alla vigilia del Gp d’Olanda Ad Assen è tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp. Marquez vorrà confermare il suo splendido stato di forma, ma dovrà fare con dei rivali affamati di vittoria, tra cui i piloti Yamaha e Dovizioso, che al Montmelò sono rimasti coinvolti nella maxi caduta causata da Jorge Lorenzo. Sempre con i piedi ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di riscatto ad Assen - Marquez sempre il favorito : E dopo la Catalogna, è tempo di Olanda, è tempo di Assen. La Cattedrale del Motociclismo è pronta ad accogliere i centauri più veloci del pianeta, ospitando l’ottavo round del Motomondiale. Nella classe regina si è reduci dal patatrac di curva-10. Lo strike involontario di Jorge Lorenzo ha visto l’uscita di scena in successione di Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e di Valentino Rossi, aprendo un’autostrada al compagno di team ...

MotoGp - GP Olanda 2019 - Andrea Dovizioso : “Dobbiamo restare concentrati”. Danilo Petrucci : “Voglio continuare a lottare per il podio” : Dopo un GP di Catalunya non andato come sperato, il Ducati Team è pronto a tornare protagonista sulla pista di Assen, dove questo fine settimana andrà in scena il GP di Olanda, ottavo round del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci cercheranno di sfruttare al meglio gli aggiornamenti provati nei test di Montmeló per ridurre il gap in classifica da Marc Márquez, da cui hanno rispettivamente 37 e 43 punti di svantaggio. I due piloti ...

MotoGp - Dovizioso non guarda indietro : “inutile lamentarsi per i punti persi a Barcellona - ad Assen per il riscatto” : Il pilota della Ducati ha parlato in vista del Gp di Assen, esprimendo le proprie sensazioni a poche ore dal week-end olandese A meno di due settimane dal Gp di Catalunya, concluso con il terzo posto di Danilo Petrucci e il ritiro di Andrea Dovizioso, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen per l’ottavo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019. Costanza Benvenuti – LaPresse L’obiettivo dichiarato del Dovi è quello di ...

MotoGp - GP Olanda 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso ad Assen. L’obiettivo è sfatare il tabù della vittoria : Con la perfetta cadenza bisettimanale che caratterizza questo Motomondiale 2019, a dieci giorni di distanza dalla Catalogna il circus si prepara per riaccendere i motori verso un altro appuntamento storico e attesissimo da piloti e tifosi come quello del GP di Olanda, che come di consueto si correrà sul tracciato della Drenthe di Assen. Tradizionalmente per quasi settant’anni la corsa è stata disputata qui il sabato per via di radicati ...

MotoGp - Test Barcellona – Retroscena Dovizioso : “Jorge Lorenzo è venuto a parlarmi - ha ammesso che…” : Al termine dei Test di Barcellona, Andrea Dovizioso ha svelato un particolare Retroscena legato a Jorge Lorenzo: dopo l’incidente di ieri, il maiorchino è andato a scusarsi personalmente con il pilota Ducati, spiegando di essersi fatto prendere dalla foga All’indomani del GP di Catalunya, il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista a Montmeló (Spagna) per una giornata di Test collettivi. In condizioni meteo soleggiate, con ...

MotoGp - Test Barcellona 2019 : Vinales il più veloce - Marquez chiude in terza piazza. Dovizioso 12° e Valentino Rossi 14° non forzano : E’ Maverick Vinales il migliore dei Test di Barcellona “in-season” riservati alla MotoGP, che si sono tenuti quest’oggi sul tracciato spagnolo. L’iberico, in sella alla Yamaha, ha ottenuto il miglior riscontro con il tempo di 1’38″967 (l’unico ad infrangere il muro dell’1’39”), portando a compimento ben 98 tornate ed avendo buone risposte dalla M1, dopo lo sfortunato episodio che ...

MotoGp - Andrea Dovizioso detto “Paperino”. Tutte le cadute che hanno coinvolto l’incolpevole forlivese dal 2016 : L’incidente che ieri ha buttato giù Andrea Dovizioso nel corso del GP di Catalogna è solo l’ultimo di una lunga serie che nelle ultime stagioni ha visto come incolpevole protagonista il ducatista, buttato a terra talvolta dagli avversari, talvolta dai compagni di squadra, mentre tentavano sorpassi o manovre azzardate. Speriamo che l’effetto Paperino si trasformi presto in effetto Gastone per il pilota forlivese. Il primo ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Non commento l’incidente - potevo dire la mia” : Domenica da dimenticare per Andrea Dovizioso, vittima dell’incidente generato da Jorge Lorenzo nel corso del secondo giro del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese occupa la seconda posizione ed era in piena lotta per la vittoria ma in curva 10 succede il patatrac: Jorge Lorenzo azzarda un’entrata impossibile, si stende e tira giù il centauro della Ducati. Arriva uno zero pesante in classifica generale ...