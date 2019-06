MotoGp – Dalla passione per gli stronzi all’incontro con Iannone | Giulia De Lellis svela

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp d’Olanda : Quartararo super ad Assen - Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: fuori dalla top ten Valentino Rossi e Andrea Dovizioso E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere ad Assen, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il miglior tempo. Il francese del team Petronas ha fermato il cronometro ...

MotoGp – La sincerità di Valentino Rossi ad Assen - dalla caduta del Montmelò al digiuno : “ecco perchè la delusione è doppia” : A tutto Valentino Rossi: le sincere parole del pilota Yamaha alla vigilia del Gp d’Olanda La vittoria manca ormai da due anni, dal Gp d’Olanda 2017, ma Valentino Rossi non ha mai perso la motivazione. Il Dottore, a due anni di distanza dal suo ultimo successo, è pronto a tornare in pista, ad Assen, per un weekend di gara che ama molto. Non sono mancati i podi per il nove volte campione del mondo, che in questi due anni è ...

MotoGp – Marquez concentrato ad Assen - dalla richiesta ai ‘piani alti’ alle novità per Lorenzo : “utili per lui - ma io…” : Marquez concentrato e con i piedi per terra ad Assen: le parole del campione del mondo in carica nella conferenza stampa del Gp d’Olanda Ad Assen i piloti sono stati protagonisti oggi della conferenza stampa del Gp d’Olanda: la MotoGp è pronta a regalare spettacolo, con un nuovo appuntamento speciale. Marquez è concentratissimo e motivato a far bene dopo aver allungato nettamente due settimane fa con la vittoria del Montmelò. ...

MotoGp – Ciabatti svela : “Lorenzo? Errore nato dalla foga di dimostrarsi campione. Era indemoniato - chi lo conosce lo sa” : Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ha analizzato con estrema lucidità la caduta di Jorge Lorenzo: l’Errore del maiorchino è dovuto alla troppa foga Tanta delusione in casa Ducati per quanto accaduto nel Gp di Barcellona. Il podio di Petrucci non cancella la caduta di Andrea Dovizioso, uno dei principali favoriti al successo finale, messo ko da Jorge Lorenzo nella maxi caduta che è costata la gara anche a Vinales e ...

MotoGp – Dalla furbizia di Marquez alle difficoltà in pista : l’analisi di Valentino Rossi dopo le disastrose qualifiche al Mugello : Valentino Rossi analizza il lavoro del suo sabato in pista al Mugello: le parole del Dottore al termine delle qualifiche del Gp d’Italia Sabato pomeriggio da dimenticare per Valentino Rossi: il pilota della Yamaha non è riuscito ad accedere alla Q2 del Gp d’Italia, costretto dunque a partire domani Dalla 18ª casella in griglia al Mugello. “Domattina proveremo qualcosa perchè abbiamo migliorato rispetto a ieri ma con il ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp d’Italia : Quartararo beffa tutti sul finale - Rossi ancora fuori dalla top 10[TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp d’Italia, Valentino Rossi fuori dalla top ten I campioni della MotoGp sono scesi in pista al Mugello per l’ultima sessione di prove libere del Gp d’Italia prima delle attesissime qualifiche di questo pomeriggio. E’ Quartararo il più veloce della quarta sessione di prove libere, col crono di 1.46.799. Il francese della Petronas si è lasciato alle ...

MotoGp – Terminate le FP3 al Mugello : Petrucci sprinta con la sua Ducati - Rossi e Dovizioso fuori dalla Q2 [TEMPI] : Grandi sorprese nella mattinata di libere al Mugello, Petrucci sigla il miglior tempo davanti a Pol Espargaro e Marquez mentre Rossi e Dovizioso falliscono la top ten Danilo Petrucci è il più veloce al termine della terza sessione di prove libere del Gp del Mugello, il pilota della Ducati ferma il crono sull’1:46.056 piazzandosi davanti a Pol Espargaro e Marc Marquez. Ottima la prestazione del rider della KTM, riuscito a mettersi ...

MotoGp – Terminate le FP1 del Gp d’Italia : Marquez primo nonostante il raffreddore - Rossi fuori dalla top 10 [TEMPI] : E’ Marc Marquez il pilota più veloce della prima sessione di prove libere del Gp d’Italia: bene le Ducati di Petrucci e Pirro al Mugello, ma gli altri italiani sono attardati Il weekend di gara del Gp d’Italia è finalmente iniziato: dopo la giornata di ieri dedicata a tifosi e stampa, i piloti sono scesi in pista per le prime prove libere sul circuito del Mugello. Al termine della prima sessione è Marc Marquez il pilota ...

MotoGp - due anni dalla morte di Hayden : il dolce messaggio di Jorge Lorenzo sui social [FOTO] : Il pilota maiorchino ha voluto ricordare Nicky Hayden, deceduto due anni fa in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale Sono passati due anni da quel maledetto 22 maggio 2017 che si è portato via Nicky Hayden, spirato per colpa delle ferite riportate in seguito ad un incidente stradale. Il pilota americano è stato investito da un furgone mentre si allenava in bicicletta nei pressi di Rimini, morendo dopo alcuni giorni di ...

VIDEO MotoGp - Andrea Dovizioso : “Bene il secondo posto - ma serve qualcosa in più dalla Ducati” : Andrea Dovizioso è soddisfatto a metà dopo il secondo posto di oggi al termine del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Il portacolori della Ducati guarda il bicchiere mezzo pieno, con una classifica che lo vede a soli otto punti di distacco da Marc Marquez, ma dall’altra non può essere contento della sua GP19 che, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport, non è ancora abbastanza per pareggiare la formidabile Honda del campione del ...

MotoGp – Dalla Q1 al quinto posto in griglia : la reazione di Valentino Rossi al rientro ai box a Le Mans [VIDEO] : La reazione di Valentino Rossi al rientro ai box al termine delle qualifiche del Gp di Francia Si sono disputate oggi le qualifiche del Gp di Francia: Marc Marquez ha conquistato la sua 55ª pole position, che gli ha permesso di raggiungere Valentino Rossi al secondo posto, alle spalle di Doohan, lasciandosi alle spalle le Ducati di Petrucci e Miller. Anche a Le Mans Valentino Rossi è dovuto passare Dalla Q1, riuscendo, questa volta, a ...

Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGp : Il pilota spagnolo della Honda Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Francia di MotoGP, quinta gara del Motomondiale in programma domani pomeriggio sul circuito Bugatti di Le Mans. Nelle qualifiche di sabato ha fatto registrare il

MotoGp – Clamorosa indiscrezione dalla Spagna - pazienza finita per la Honda : Lorenzo ha le ore contate : Secondo quanto riferito dai media spagnoli (ma smentito dal diretto interessato), il team giapponese avrebbe imposto un ultimatum a Jorge Lorenzo La pazienza ormai è quasi terminata, quattro gare sono sufficienti per capire l’adattamento e il livello raggiunto da Jorge Lorenzo in sella alla Honda. La classifica piange, i risultati non arrivano, anzi diventano di giorno in giorno sempre più disastrosi. AFP/LaPresse Il dodicesimo posto ...