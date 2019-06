Moto GP | Gran Premio d' Olanda 2019 | come vederlo in Tv e in Streaming

MotoGp - la Ducati cerca riscatto in Olanda : dieci cose da sapere sul Gran Premio di Assen : In vista del Gran Premio d’Olanda in programma sul circuito di Assen, ecco dieci cose da sapere sulla gara olandese Dopo un Gp di Barcellona dall’esito agrodolce, con Danilo Petrucci terzo ed Andrea Dovizioso ritirato, la Ducati è pronta a tornare in pista ad Assen (Paesi Bassi) per il Gran Premio di Olanda sullo storico TT Circuit. Il tracciato dei Paesi Bassi è tra i più iconici in calendario ed è stato spesso teatro di gare ...

Sea Watch ferma davanti Lampedusa - forzato blocco di una Motovedetta. Salvini : «Non identifichiamo i migranti» : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che da 15 giorni vaga nel...

Sea Watch 3 - il sindaco di Lampedusa : "Fino alle 20 non attracca". Motovedette per i migranti? : E adesso, che succede? Sea Watch 3 come è noto ha forzato il blocco navale e ora è piantata davanti a Lampedusa, in attesa di entrare nel porto per far sbarcare i 42 immigrati a bordo della nave ormai da 14 giorni. Matteo Salvini ha detto che "non sbarcherà nessuno", anche se a questo punto è diffic

Migranti : Motovedetta Gdf intima alt ma Sea watch non si ferma : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - La motovedetta della Guardia di Finanza ha raggiunto pochi minuti fa la nave Sea watch in acque territoriali ma, come apprende l'Adnkronos, la nave Ong non si è fermata all'alt intimato dalle Fiamme gialle. La Gdf, coordinata dal Comando aeronavale di Palermo, prosegui

Migranti : Motovedette Gdf e Guardia costiera raggiungono Sea watch per intimare alt : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Una motovedetta della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera, come apprende l'Adnkronos, stanno raggiungendo in questi minuti la nave Sea watch 3 per intimare l'alta alla imbarcazione, che ha annunciato di volere superare le acque territoriali per lo sbarco de

Amazon ha messo in vendita un Motoscafo gonfiabile a grandezza naturale : Il mare, il sole e le vacanze sono il sogno di tutti, ancora meglio se possiamo passare la nostra estate a bordo di un...

TerreMoto Marche : riaperta gran parte della zona rossa di Caldarola : L’Amministrazione comunale di Caldarola, in provincia di Macerata, ha disposto provvedimenti che hanno consentito di riaprire gran parte della zona rossa. Il Comune punta alla riapertura di quasi tutto il centro storico e alla perimetrazione per frazioni e aree vicine alla “bretella” in costruzione. A seguito della messa in sicurezza di diversi immobili della zona rossa, si è deciso di ripristinare in via sperimentale la ...

Motori – BMW Serie8 Gran Coupé finalmente il lancio ufficiale dell’ammiraglia dell’Elica [GALLERY] : BMW Serie8 Gran Coupé è stata presentata ufficialmente la terza variante della “famiglia 8”, la “anti Panamera” finalmente vede la luce In queste ultime ore è stata ufficialmente presentata la Serie8 Gran Coupé, dopo le prime foto trapelate nelle settimane precedenti, BMW ha svelato la sua ammiraglia in una versione inedita. Questa Coupé a quattro porte, quattro posti, ribattezzata da subito “anti ...

Motocross - GP Germania 2019 : Tony Cairoli ancora in dubbio - sarà grande sfida Gajser – Herlings? : Il Mondiale di Motocross 2019 non accinge a fermarsi e stiamo per assistere al terzo weekend di competizioni di fila sul tracciato del Teutschenthal, valido per il GP di Germania. Lo scorso GP di Lettonia ha rappresentato un vero punto di svolta per la lotta per il titolo tra lo sloveno Tim Gajser e il nostro Tony Cairoli, dopo che in gara-2 il siciliano è atterrato malamente sul proprio braccio destro in seguito a una brutta caduta e le sue ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP : Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, ha vinto il Gran Premio di Catalogna della MotoGP, che si è corso sul circuito di Montmelò. Il francese Quartararo su Yamaha è arrivato secondo, seguito dall’italiano Petrucci su una Ducati. L’italiano Iannone è

Valentino Rossi MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Ho un buon passo ma c’è un grande dubbio sulle gomme” : Alle ore 14.00 prenderà il via un GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, particolarmente incerto. Nella gara della classe regina sono tanti i pretendenti al successo, visti i distacchi minimi tra i contendenti che si sono evidenziati sia nelle qualifiche di ieri che nel warm-up odierno. Il migliore in entrambe le sessioni è stato il francese della Yamaha Petronas SRT Fabio Quartararo ma la lotta per il podio più alto è molto ...

MotoGp - Gran Premio di Catalunya/ Il punto di Graziano Rossi : Graziano Rossi analizza l'andamento delle prove del Gran Premio di Catalunya e si proietta sulla gara di oggi. Tra Marquez, Valentino e...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv : Siamo ormai vicini al giro di boa di questa stagione del Motomondiale e ogni punto perso o conquistato diventa ancora più importante. A guidare la classifica, tanto per cambiare, è ancora una volta Marc Marquez, desideroso di conquistare il sesto titolo della sua carriera nella classe regina, ma gli avversari pronti a metterlo di difficoltà, […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Catalunya in Tv è stato realizzato da Calcio e ...