Montalbano Elicona ME | domenica 30 giugno la suggestiva Infiorata di Braidi

A Montalbano Elicona (ME) al via i primi esclusivi eventi estivi : A Montalbano Elicona (ME) ce ne sarà per tutti i gusti in questo primo weekend d’estate come preludio di un lungo calendario che si preannuncia ricco e soprattutto di qualità in linea con il chiaro indirizzo dell’amministrazione, principalmente orientata allo sviluppo territoriale e turistico. Ogni evento sarà infatti predisposto all’esaltazione del territorio sulla scia di ciò che da mesi il Sindaco Filippo Taranto e l’assessore Alessia ...

Montalbano Elicona (ME) : un altro grande successo per l’evento “Viaggio nel Medioevo” : Montalbano Elicona (ME) bissa il grande successo del mese scorso con l’evento Viaggio nel Medioevo. Ieri, domenica 2 giugno, tantissimi turisti, numerosi gruppi organizzati con pullman e transfer privati hanno letteralmente invaso il Borgo per la manifestazione. Ancora una volta un evento riuscito, grazie a numerosi fattori organizzativi ben strutturati e sinergici: dall’intrattenimento di altissimo livello con la compagnia teatrale ...

Viaggio nel Medioevo : appuntamento a Montalbano Elicona (ME) a giugno : Al Borgo di Montalbano Elicona (ME) ormai si punta ad un ulteriore crescita in ambito culturale e turistico. Le proposte rivolte al visitatore vanno oltre l’aspetto puramente territoriale, storico ed artistico e vengono ormai presentate al mondo globale in termini promozionali moderni e combinate ad un “entertainment” di alto livello. Le prime giornate dell’evento “Viaggio nel Medioevo” sono state esempio tangibile di ...