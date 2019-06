Mondiali donne | Italia verso Olanda | “Non deve finir qui”

Mondiali donne - le azzurre battono la Cina e volano ai quarti di finale : Le lacrime di Giacinti, il volto sfigurato dalla fatica di Linari, l’allegria indomita di Galli, gli occhi brillanti di Gama. Se l’ingresso ai quarti del Mondiale (prima volta nella storia delle azzurre con questa formula allargata) può già essere un’impresa, sono questi sguardi che danno un valore aggiunto. L’Italia batte la Cina 2-0, guarda avant...

MondialiDonne. Forza Italia - ma ci vogliono misure più piccole : Le calciatrici sono bravissime. Ma sarebbe giusto che potessero giocare con palloni, campi, porte rosa. Ne migliorerebbe lo spettacolo ed anche le atlete sarebbero molto più tutelate. Altrimenti si rischiano comiche ed infortuni Pallone più leggero, campi e porte più piccoli, tempi ridotti. La rivoluzione del calcio femminile passa anche per la riduzione delle misure. L’Italia è protagonista dei MondialiDonne di calcio in corso di ...

Mondiali donne - Collina promuove arbitri e regole : «Prestazioni in linea con attese» : Bene le arbitre e obiettivi raggiunti al Mondiale femminile. A ‘promuovere’ i direttori di gara e la Var è il presidente della Commissione arbitri della Fifa, Pierluigi Collina che ha fatto il punto dopo la prima fase di qualificazione della Coppa del Mondo in corso in Francia e che ha visto l’introduzione, per la prima […] L'articolo Mondiali donne, Collina promuove arbitri e regole: «Prestazioni in linea con attese» è ...

Qualificazioni Mondiali - Infantino all’Iran : «Aprite gli stadi alle donne» : Iran Qualificazioni Mondiali 2022 – Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha chiesto all’Iran di fornire rassicurazioni alle donne, sul fatto che saranno ammesse ad assistere alle gare valide per le Qualificazioni della Coppa del Mondo 2022. Una richiesta giunta dopo aver espresso disappunto per il fatto che il Paese ha rinnegato i suoi impegni […] L'articolo Qualificazioni Mondiali, Infantino all’Iran: «Aprite gli stadi ...

Mondiali donne : Italia trova Cina - Pen “portiera” super : E adesso Peng Shimeng. Sara' la portiera della Cina, un osso duro che lunedi' scorso a Le Havre si e' opposta con successo a ben 24 conclusioni della Spagna (la sfida e' finita 0-0), il prossimo ostacolo da saltare per questa Italdonne che ha fatto innamorare il Paese. Rivale delle azzurre negli ottavi di finale sara' infatti la Cina, martedi' prossimo a Montpellier, in una sfida che le ragazze della ct Bertolini faranno bene a non sottovalutare ...

Mondiali donne : Marta batte azzurre - ma Italia è prima : All'Italia non riesce il tris ma la sconfitta di misura (1-0 e per un rigore assai dubbio) contro il Brasile nella terza e ultima gara del girone di qualificazione del Mondiale francese e' indolore per le ragazze di Milena Bertolini che passano agli ottavi da prime del girone. Le azzurre chiudono il gruppo C con 6 punti, gli stessi di Australia e verdeoro ma davanti a tutte in virtu' della miglior differenza reti: torneranno in campo martedi' 25 ...

Calcio : Mondiali Donne. Italia-Giamaica 5-0 - Azzurre agli ottavi : Tripletta di Cristiana Girelli, doppietta di Aurora Galli e Giamaica travolta: l'Italia vola agli ottavi del Mondiale francese con un turno d'anticipo

