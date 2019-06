Mondiale femminile | Sara Gama a testa alta | “noi meglio degli uomini | adesso il

Mondiale femminile - Italia-Olanda alle 15 : i dubbi anche di Bertolini : “E’ strano giocare alle 15. Il buon senso avrebbe dovuto farci giocare alle 21”. Sono le dichiarazioni di Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, si gioca un quarto di finale molto importante per la competizione ma a fare discutere è la scelta di giocare la partita alla 15. Un orario contestato anche dalle Orange che hanno chiesto alla Fifa un cambio. “Il caldo si farà sentire sicuramente per entrambe. ...

Mondiale femminile - l’Olanda sfida l’Italia ma è già polemica : “Perché alle 15?” : Mancano meno di 24 ore al match valevole per i quarti di finale del Mondiale Femminile tra Italia e Olanda, ma è già polemica. La questione posta dalle olandesi è legata all’orario, le 15, ritenuto inadeguato nel giorno previsto di maggiore afa in Francia. A sollevare la questione, la Ct Sarina Wiegman. “Abbiamo scritto una lettera alla Fifa, chiedendo di giocare ad un altro orario – ha detto piuttosto seccata – e ...

Mondiale femminile - febbre Italia : domani la sfida all’Olanda - le quote di Sisal Matchpoint : Roma, 28 giugno 2019 – Continua il sogno dell’Italia Femminile al Mondiale di Francia. Le Azzurre della Bertolini, battendo la Cina, hanno eguagliato il miglior risultato di sempre conseguito ai Mondiali del 1991 e ora puntano a entrare nella storia, raggiungendo per la prima volta le semifinali. L’avversaria da battere stavolta è l’Olanda, campione d’Europa in carica e imbattuta in questo Mondiale, con 4 vittorie su 4 gare. Anche se ...

Italia-Olanda - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale femminile – VIDEO : dove vedere Italia – Olanda streaming e tv, Mondiale femminile Italia Olanda streaming| Italia-Olanda: Le azzurre sono ai quarti di finale e già questa è da considerarsi un’impresa storica. Eliminata la Cina, adesso l’Italia femminile affronterà l’Olanda, sperando raggiungere il clamoroso traguardo delle semifinali….CLICCA QUI PER I LINK dove GUARDARE LA PARTITA, PER DATA E ORARIO! L'articolo Italia-Olanda, ...

Mondiale femminile - show Inghilterra : si regala la semifinale - tris alla Norvegia [FOTO] : Si è appena concluso il primo quarto di finale del Mondiale Femminile. show dell’Inghilterra, prima semifinalista della competizione. Le inglesi si sono sbarazzate della Norvegia con un tris senza storia. La gara è già chiusa all’intervallo, con le reti in avvio (3′) e chiusura (40′) di primo tempo rispettivamente di Scott e White. A mettere la parola fine con netto anticipo è Bronze al 57′, prima che Parris ...

L’Italia femminile si affida a Valentina Giacinti : “è sempre bello fare gol ma al Mondiale…” : Si avvicina sempre di più la gara dei quarti di finale del Mondiale femminile tra Italia e Olanda, si candida ad essere sempre più protagonista Valentina Giacinti, pronta a trascinare le azzurre. “fare gol e’ sempre bello – le sue parole in conferenza stampa – farlo al Mondiale e’ stato qualcosa di incredibile. Quando ho visto quella palla li’ mi sono detta: ‘La devo buttare dentro’. ...

Il bacio più bello del Mondiale femminile è quello tra Magda Eriksson e Pernille Harder : Il bacio più bello del mondiale femminile è quello che la calciatrice svedese Magda Eriksson ha dato alla sua compagna, la calciatrice danese Pernille Harder. La Svezia si è qualificata ai quarti di finale imponendosi sul Canada. A fine partita il dolce bacio tra le due atlete.Fidanzate da sette anni, le due si erano affrontate durante la fase a girone dei Mondiali. La Svezia ha avuto la meglio sulla Danimarca, ma la ...

Calcio femminile hot ... guarda le giocatrici più sexy al Mondiale : Fari puntati sulle calciatrici impegnate nei Mondiali di Calcio in Francia. Sul tappeto verde è l’anno delle donne che con grinta e sex appeal dimostrano di essere brave quanto i colleghi. E fuori dal campo si mettono in gioco con tutte le armi di seduzione. Tante infatti sono le sexy giocatrici avvenenti e irresistibili che conquistano cover e flash: dalle famose Alex Morgan e Abby Dahlkemper (statunitensi) alle imperdibili Sakina Karchaoui ...

Mondiale femminile - Eriksson-Harder divise ma unite : il loro bacio (da ‘rivali’) diventa virale [FOTO] : Il Mondiale Femminile è riuscito a riscuotere un successo inaspettato, in Italia e non solo. Molto seguito ha riscontrato una competizione che solitamente veniva ‘snobbata’ dai più. Ma a far parlare non sono soltanto le storie ‘di campo’, ma anche quelle che si vengono a creare fuori. Come la storia, d’amore, tra la svedese Magdalena Eriksson e la danese Pernille Harder, ‘divise ma unite’. unite da ...

