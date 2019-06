Millie Bobby Brown protagonista di Enola Holmes | anche Henry Cavill nel film sulla

Nuova sinossi per Stranger Things 3 e le rivelazioni di Millie Bobby Brown e Finn Wolfhard su Eleven e Mike : Manca sempre meno all'arrivo su Netflix dei nuovi episodi di Stranger Things 3 e le novità non mancano mai per la serie. In questi giorni è iniziata la promozione del terzo capitolo e ogni protagonista ha la sua da dire su quello che vedremo e su quale sarà l'evoluzione del proprio personaggio a cominciare proprio da Eleven e Mike. Ormai è certo che per loro sarà l'estate dell'amore quella al centro di Stranger Things 3 e ad alzare il sipario ...

Millie Bobby Brown al cinema con Godzilla aspettando Stranger Things 3 : Giovedì 30 maggio, esce nelle sale cinematografiche Godzilla 2 – King of the Monsters, il nuovo capitolo della serie di film americana dedicata al mostro più iconico della fantascienza giapponese. Protagonista del film è la giovanissima Millie Bobby Brown: appena quindicenne, l’attrice britannica è già famosa al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Undici nell’apprezzatissima serie tv di Netflix Stranger Things (di ...

Gli effetti di Stranger Things sulla vita di Millie Bobby Brown : “Soffro di ansia per l’odio della gente” : Per una dodicenne che si trasforma in una star dall'oggi al domani, le conseguenze della popolarità improvvisa non sono mai del tutto innocue: Stranger Things ha travolto la vita di Millie Bobby Brown, che da bambina col sogno della recitazione quando ha fatto il suo provino per interpretare Eleven nella serie dei Duffer Brothers si è trasformata, già con la prima stagione, in una giovanissima promessa della tv e del cinema nel giro di un paio ...

Millie Bobby Brown di Stranger Things ha talento anche per il karaoke : l’imitazione di Amy Winehouse (video) : Millie Bobby Brown di Stranger Things non solo riprenderà presto il ruolo di Eleven nell'apprezzata serie dei Duffer Brothers su Netflix, con la terza stagione in arrivo a luglio, ma sta anche perseguendo una carriera cinematografica e magari da oggi qualcuno le chiederà anche di cantare, visto che ha dimostrato di saperlo fare molto bene. Ospite di Jimmy Fallon nell'episodio di The Tonight Show di mercoledì scorso, per promuovere il suo ...

Sono stata vittima di bullismo! La testimonianza di Millie Bobby Brown : Millie Bobby Brown ha raccontato della sua esperienza contro bullismo e cyberbullismo, per cui è diventata anche ambasciatrice Unicef. Oltre a essere un’attrice-ragazzina molto amata, Brown è infatti Unicef Goodwill Ambassador per il suo impegno contro bullismo e cyberbullismo, due fenomeni che l’hanno colpita in passato : “Sono stata bullizzata a scuola in Inghilterra - ha raccontato l’attrice britannica, che oggi ha 15 anni, parlando del ...