Milano Tre progetti contro le discriminazioni

Milano - 30enne investito da treno Lambrate-Rogoredo/ Gamba amputata e traffico tilt : Incidente tra le stazioni di Milano Lambrate e Rogoredo, investio un trentenne a cui è stata amputata una Gamba ecco di cosa si tratta

Milano. Trentenne investito da un treno : amputata parte di una gamba : Un Trentenne è stato investito da un treno, venerdì all’alba. Dopo essere stato soccorso ha dovuto subire l’amputazione di parte

TRENI - CAOS Milano-TORINO : INCENDI - GUASTI E RITARDI/ Mezzi senza aria condizionata : TRENI da incubo: tra GUASTI, mancanza di aria condizionata e RITARDI sono tanti i disagi per i pendolari, che vanno all'attacco. INCENDIo al nodo di Milano.

La vittoria di #MilanoCortina2026 su Twitter : oltre 46 mila mentions in Italia : milano-Cortina si aggiudica la vittoria delle Olimpiadi Invernali 2026 contro Stoccolma. La notizia è stata data ieri dal Comitato Olimpico Internazionale alle ore 18.00 e da allora è diventato trending topic su Twitter con gli hashtag #OlimpiadiInvernali2026, #milanoCortina2026 e #Olimpiadi2026. Il social si conferma come la piattaforma preferita dagli utenti per condividere aggiornamenti e dialogare in tempo reale su eventi di attualità ...

La vittoria di #MilanoCortina2026 su Twitter : oltre 46 mila mentions in Italia : milano-Cortina si aggiudica la vittoria delle Olimpiadi Invernali 2026 contro Stoccolma. La notizia è stata data ieri dal Comitato Olimpico Internazionale alle ore 18.00 e da allora è diventato trending topic su Twitter con gli hashtag #OlimpiadiInvernali2026, #milanoCortina2026 e #Olimpiadi2026. Il social si conferma come la piattaforma preferita dagli utenti per condividere aggiornamenti e dialogare in tempo reale su eventi di attualità e di ...

La vittoria di Milano-Cortina 2026 su Twitter : oltre 46mila mentions in Italia : Milano-Cortina si aggiudica la vittoria delle Olimpiadi Invernali 2026 contro Stoccolma. La notizia è stata data ieri dal Comitato Olimpico Internazionale alle ore 18.00 e da allora è diventato trending topic su Twitter con gli hashtag #OlimpiadiInvernali2026, #MilanoCortina2026 e #Olimpiadi2026. Il social si conferma come la piattaforma preferita dagli utenti per condividere aggiornamenti e dialogare […] L'articolo La vittoria di ...

Quanto valgono le Olimpiadi invernali a Milano? Impatto da oltre 4 miliardi di euro - 36 mila posti di lavoro : Le stime più ottimistiche puntano su positive ricadute sul territorio e sul Pil a partire dagli investimenti in infrastrutture e effeti (diretti e indiretti) sull’occupazione

Sci alpino - Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : che Italia sarà? Goggia e Paris potrebbero esserci - aspettando le nuove leve : Il giorno dopo l’assegnazione dei Giochi olimpici Invernali del 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo la gioia è ancora grande. Ma adesso per tutti è ora di mettersi a lavorare per far sì che quella che andrà in scena tra sette anni sia un’Olimpiade indimenticabile per atleti, addetti ai lavori e appassionati. Torino 2006 lo fu solo in parte, il problema principale furono le difficoltà logistiche e di trasporti, e il brutto tempo, che imperversò ...

Tre miliardi di ricavi - un miliardo di costi e 20mila posti di lavoro : il giro d'affari delle Olimpiadi di Milano-Cortina : La combinazione tra dinamismo della metropoli e fascino delle Dolomiti è una delle chiavi che hanno aperto la porta del successo alla candidatura Milano-Cortina per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026 (6-22 febbraio e 6-15 marzo). Un progetto che punta sulla sostenibilità, con costi stimati per 1.3 miliardi di euro (400 milioni a carico del Cio), con ricadute economiche positive sul Pil per 2.3 miliardi secondo uno studio ...

LIVE STREAMING Olimpiadi Invernali 2026 - assegnazione e proclamazione : Milano-Cortina sfida Stoccolma. L’Italia farà festa? : Alle ore 18.00 verrà proclamata la città che ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026, il solenne annuncio verrà dato a Losanna (Svizzera) da Thomas Bach, il Presidente Bach svelerà chi tra Milano-Cortina e Stoccolma avrà l’onore di organizzare i Giochi del ghiaccio e della neve che andranno in scena tra sette anni. La votazione ha già avuto luogo, ora bisogno soltanto aspettare l’annuncio: l’Italia riuscirà a festeggiare? Di ...

Milano. Dote Scuola : oltre 70 mila richieste : Sono oltre 70.000 le domande di richiesta pervenute a Regione Lombardia per poter ottenere la ‘Dote Scuola’. “Un dato – spiega

Olimpiadi Invernali 2026 - oggi l’assegnazione : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Milano-Cortina vs Stoccolma : Il grande giorno è arrivato: oggi lunedì 24 giugno si assegna l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. L’appuntamento è per le ore 16.00 allo Swiss Tech Auditorium di Losanna (Svizzera) dove i membri del CIO saranno chiamati a votare scegliendo una delle due candidature rimaste in corsa: da una parte Milano-Cortina, dall’altro Stoccolma. Alle ore 18.00 verrà dato l’annuncio e conosceremo chi ospiterà i Giochi ...

Milano-Cortina 2026 - votazione Olimpiadi Invernali : come vederla in tv e streaming. Il palinsesto completo : Lunedì 24 giugno si svolgerà la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026, i membri del CIO sono chiamati a esprimere la propria preferenza e a scegliere tra le due candidature rimaste in corsa: da una parte l’Italia con Milano-Cortina, dall’altra la Svezia con Stoccolma. Si preannuncia un testa a testa vibrante, una lotta serratissima per accaparrarsi il diritto di ospitare i Giochi della neve e del ghiaccio ...

Maltempo estremo al Nord - temporali come “bombe” in Lombardia : nubifragi - grandine e freddo - Milano allagata [LIVE] : Si intensifica il Maltempo che sta colpendo la Lombardia. Violenti temporali si sono abbattuti nelle ultime ore nei dintorni di Bergamo, dove la temperatura è crollata addirittura a +13°C e sono caduti 104mm di pioggia ad Ambivere e 90mm a Mapello. Nella Brianza e a Milano gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto 97mm a Monza, 92mm a Villasanta, 88mm a Nova Milanese, 80mm a Milano San Leonardo, 76mm a Vimodrone e Cinisello Balsamo. Alle 11.15 ...