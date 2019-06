Milano | Gay Pride 2019 | il programma | il percorso e tutti i dettagli

Se al Gay Pride di Milano sfila il carro pro migranti in difesa della Sea Watch : Pina Francone Il corteo del Milano Pride sarà aperto da un carro dedicato ai migranti e alla nave della Ong. La denuncia di Silvia Sardone Al Milano Pride di domani, sabato 29 giugno, sfilerà anche un carro dei migranti, in difesa (anche) della Sea Watch 3 e della sua Capitana Carola Rackete. Un nastro azzurro e, appunto, un carro ad hoc: Con questi simboli la comunità Lgbt si snoderà in corteo per le vie del centro città, ...

Caterina Balivo si ritira dal Gay Pride di Milano : ‘Parte della comunità mi ha discriminata’ : “Non ci sto a essere additata, non ho mai discriminato nessuno. Una parte della comunità ha discriminato me“. Intorno al Milano Pride scoppia la polemica circa la scelta della madrina della parata che sabato 29 giugno si terrà nel capoluogo lombardo. Alla notizia che il ruolo era stato conferito a Caterina Balivo, infatti, la comunità LGBT+ ha preso d’assalto i social della manifestazione per contestare la scelta. La causa è da ...

Caterina Balivo : "Non sono omofoba - ecco perché non sarò più la madrina del Gay Pride di Milano" : "Il Pride dovrebbe abbattere le barriere, ma alcuni ne hanno alzata una attorno a me. È stata esclusa una persona che da anni dice che l’amore è il protagonista e non il genere". Caterina Balivo doveva essere la madrina del Gay Pride di Milano del 29 giugno, ma a seguito di alcune polemiche innescate a causa di alcune vecchie frasi della conduttrice, ritenute offensive dalla comunità lgbtq, l'organizzazione ha rimesso l'incarico in comune ...

Famiglie gay con bambini - il confronto a Milano : “La società è piena di tabù ma è più avanti della politica” : Le Famiglie omogenitoriali si incontrano a Milano, durante la “Pride week”, per parlare e confrontarsi sul tema dei diritti dei bambini figli di coppie composte da due padri o due madri. “Il problema, fra le persone comuni, è che spesso giudicano senza conoscerci. Quando ci incontrano e parlano con noi, ci trattano come persone normali. La società è piena di tabù ma è più avanti della politica, che vive di slogan”, queste ...

Caterina Balivo - la battuta su Ricky Martin le costa l'assedio del mondo gay : addio Milano Pride : Una vendetta gay bella e buona. Caterina Balivo doveva essere madrina del Milano Pride, ma non se ne farà nulla. La conduttrice televisiva, che doveva fare da madrina alla tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt in programma per il 29 giugno, è infatti stata accantonata a seguito della polemica esplo

