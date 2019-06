Milano Concorsi per le nuove scuole Scialoia e Pizzigoni

Concorsi Comune Milano - 1000 assunzioni per il 2019 : In arrivo nel 2019 nuovi Concorsi Comune Milano. Siglato l’accordo tra l’Amministrazione e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Csa e Rsu per il piano occupazionale dell’anno in corso. Saranno diverse le figure ricercate per un totale inserimento di 1.000 professionisti. Vediamo tutti i dettagli. Concorsi Pubblici in corso Concorsi Comune Milano: il piano assunzionale Oltre 1.000 assunzioni al Comune di Milano nel corso ...