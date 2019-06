Milan | niente coppe | escluso dall' Europa League 2019-2020

Se i grillini non fanno niente l'Italia vince : i Giochi del 2026 a Milano e Cortina : Il premier Giuseppe Conte ha appreso la notizia poco prima di decollare dall'aeroporto di Ginevra per tornare in Italia. E, scrivono le agenzie, ha esultato abbracciandosi con i componenti della sua delegazione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Milano per la settima edizione del p

Milano - mezzi pubblici gratis per cani e gatti : per loro niente più biglietto : Un emendamento approvato dell’assessore alla Mobilità Marco Granelli che rappresenta “una svolta significativa”. E cioè abolisce il biglietto per cani e gatti che saliranno a bordo dei mezzi pubblici di Milano “sull’intera rete e senza limiti d’orario”. La norma in questione è stata proposta dal leghista Gabriele Abbiati con Alessandro De Chirico e Gianluca Comazzi di Forza Italia e riceverà il via libero definitivo ...

Ac Milan/ Niente udienza al TAS fino al 14 agosto : Europa League al sicuro? : Ac Milan, Niente udienza al TAS fino al 14 agosto in base al calendario aggiornato delle udienze del tribunale sportivo. Europa League al sicuro?

Marco Carta arrestato a Milano - il giudice : "Estraneo ai fatti. Niente convalida" : Il giudice non convalida l'arresto di Marco Carta. Il cantante è stato fermato venerdì sera, intorno alle 20.30, dall'addetto all'accoglienza della Rinascente. Il vincitore di Amici, assieme a una donna di 53 anni, è accusato di furto aggravato per aver rubato dal grande magazzino di Milano sei magl

Infortunio Donnarumma - lesione al bicipite femorale per il portiere del Milan : niente Nazionale : Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, uscito ieri per Infortunio nel corso del match con la Spal, si è sottoposto agli esami di rito che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a saltare la Nazionale. Lo comunica la società rossonera in una nota sul proprio sito ufficiale. Difficile ipotizzare a questo punto che ‘Gigio’ possa rispondere alla convocazione della ...

Milan : Gattuso - niente rancore Bakayoko : CARNAGO, VARESE, 10 MAG - ''Ho chiarito con Bakayoko. Mi spiace che per tutta la settimana si sia parlato più di quello successo con lui che della vittoria contro il Bologna ma ce la siamo cercata. Se ...

Serie A basket - niente da fare per l’Olimpia Milano : respinto il ricorso presentato contro la FIP e Pistoia : Il ricorso presentato dall’Olimpia Milano è stato respinto dal Collegio di Garanzia, presieduto da Vito Branca La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca, al termine dell’udienza di discussione tenutasi oggi, ha respinto il ricorso presentato, il 12 aprile 2019, dalla società Pallacanestro Olimpia Milano s.r.l. (A/X Armani Exchange Milano) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e nei ...

Milan - niente fratture per Lucas Biglia : le condizioni del centrocampista rossonero : Il club rossonero ha diramato una nota ufficiale in cui sottolinea come Biglia non abbia riportato fratture o lesioni dopo il colpo subito durante il match con il Bologna Sospiro di sollievo per il Milan, Lucas Biglia non ha riportato fratture o lesioni in seguito al colpo ricevuto nel corso del match con il Bologna, vinto 2-1 grazie ai gol di Suso e Borini. Spada/LaPresse Sostituito alla mezz’ora del primo tempo, l’argentino ...

Milan - Leonardo : “Senza Champions - niente investimenti” : Il direttore tecnico del Milan, Leonardo, dopo la partita contro il Bologna, annuncia: “E’ vero che siamo in una situazione economica non semplice ma non c’è una smobilitazione in atto. Ovviamente non ci saranno grandi investimenti, siamo bloccati per la prossima estate. Chiaramente la qualificazione in Champions League indirizzerà tutto”. ”Se paragoniamo questo Milan a quello che vinceva tutto saremo sempre ...