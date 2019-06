Milan escluso dall’Europa League 2019-2020! Violato il fair play finanziario | il Torino

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilè statodalla fase a gironi dell’Europa-2020 dal Tribunale Arbitrale dello Sport. Il Tas ha motivato la sentenza in questo modo: “La società è stata esclusa dalla partecipazione alle competizioni UEFA per club per la prossima stagione come conseguenza della violazione degli obblighi di pareggio deldurante i periodi di monitorattio del 2015-2018“. I rossoneri si erano qualificati alla fase a gironi della seconda comeptizione europea per immportanza grazie al quinto posto ottenuto in Serie A ma non potranno scendere in campo in Europa, il posto del club meneghino verrà preso dalla Roma che potrà così saltare la fase preliminare mentre iltornerà in Europa e partirà proprio dai preliminari. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca ...

DiMarzio : Arriva la sentenza del #TAS: #Milan escluso dall'#EuropaLeague ? - SkySport : ? #UltimOra ?????? #Tas, #Milan escluso dalle coppe europee 2019/20 #SkySport - MatteoPedrosi : Ufficiale - #TAS: #Milan escluso dalle coppe europee per la stagione 2019/20. @TorinoFC_1906 in @EuropaLeague. -