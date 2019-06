Milan | è Salvini show sui rossoneri | il ministro dell’Interno sorprende tutti su

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci - capo degli ultras del Milan già condannato per spaccio - fotografato qualche mese fa con Matteo Salvini : La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno di tifosi del Milan. qualche mese fa Lucci è

Luca Lucci - sequestrato 1 milione di euro a capoultrà del Milan che strinse a Salvini : La polizia ha sequestrato un milione di euro a Luca Lucci, il capo ultras del Milan arrestato nel maggio 2018 per spaccio e al centro del dibattito politico per la stretta di mano al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento ha messo i sigilli a un complesso immobiliare di due piani con autorimessa e a un bar, storico ritrovo del tifo organizzato rossonero. L'articolo Luca Lucci, sequestrato 1 milione di euro a capoultrà del ...

Salvini esulta per Milano-Cortina - ma 5 anni fa chiedeva il "ricovero" di Renzi per le Olimpiadi in Italia : Il Capitano fa l’ennesima giravolta social. “Vince l’Italia, vince lo sport! Viva i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026”. Matteo Salvini esulta su Facebook per l’assegnazione all’Italia delle Olimpiadi, che si terranno tra 7 anni a Milano e Cortina. Una vittoria per il Paese, ma soprattutto per la Lega che ha voluto fortemente che i giochi dei cinque cerchi si tenessero in due territori in cui la ...

Milan - ufficiale l’arrivo di Giampaolo sulla panchina rossonera : l’accoglienza social di Salvini : Il vice-premier ha salutato l’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan con uno dei suoi soliti tweet Il Milan ha ufficialmente il suo nuovo allenatore, si tratta di Marco Giampaolo che è stato ufficializzato ieri con un comunicato apparso sul sito della società rossonera. L’ex Sampdoria andrà a sostituire Gennaro Gattuso, che ha deciso di lasciare il club di Elliott dopo il mancato accesso alla prossima edizione della ...

Salvini - l’ok a Giampaolo e la stoccata a Gattuso : “la Sampdoria giocava meglio del Milan!” : Matteo Salvini apprezza il possibile arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan: il vicepremier dà la sua ‘benedizione’ e rifila una stoccata, fra le righe, a Gattuso L’avventura di Marco Giampaolo al Milan deve ancora iniziare, ma l’ormai ex allenatore della Sampdoria ha già incassato un’importante ‘benedizione’: quella di Matteo Salvini. Il vicepremier, grande tifoso della squadra ...

Giampaolo al Milan - Salvini : “La Samp giocava bene - sicuramente meglio di noi…” : Manca ancora l’ufficialità, ma il passaggio di Marco Giampaolo al Milan è ormai cosa fatta. Dopo l’addio di Gattuso, l’ex tecnico della Sampdoria (ha rescisso di recente) è stato tra i nomi accostati con più insistenza alla panchina rossonera. Puntuale in tal senso, come ormai ogni vicenda riguardante la sua squadra del cuore, il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, che si è detto contenta della ...

Milan - Salvini : “spero in una stagione migliore - grazie Samp” : “Conto di fare una stagione migliore di quella passata”. Sono le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, tifoso Milanista, commentando a Recco la stagione del club rossonero e l’arrivo del tecnico Giampaolo. “Ringrazio la Sampdoria per averci dato l’allenatore”. L’ultimo campionato è stato sicuramente deludente per i rossoneri, adesso inizia un nuovo progetto con l’ex ...

Inter - festa Curva Nord/ Sindaco Sala : "si faccia a Milano - se garantisce Salvini.." : festa Curva Nord dell'Inter ai Giardini Montanelli di Milano: Sindaco Sala, che non aveva dato l'ok inizialmente, 'si farà, se garantisce Salvini..'

Il mio ombrellone è riconoscibile! Matteo Salvini fa il pieno di like sui social con la foto del Milan : Matteo Salvini ha pubblicato sui social una foto del suo telo mare: "Ultrà. Curva Sud Milan". Qualche minuto fa il ministro ha condiviso sui suoi account ufficiali una foto che parla chiarissimo. "Il mio ombrellone è riconoscibile", con smile e occhiolino. Nello scatto si vede uno sdraio e un telo da mare del Milan dove si legge con scritte bianche, nere e rosse: "Ultrà. Curva Sud Milan". Centinaia di "like" e i commenti per il ...

Matteo Salvini contestato a Novate Milanese - striscioni - urla e fischi al comizio del ministro : “Prima le persone” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di persone durante il suo comizio a Novate Milanese, poco fuori il capoluogo lombardo. I contestatori si sono presentati fuori dalla struttura per far sentire il loro pensiero contrario a quello del leader della Lega L'articolo Matteo Salvini contestato a Novate Milanese, striscioni, urla e fischi al comizio del ministro: “Prima le persone” proviene da Il ...

Milan - Salvini torna all’attacco : “spero che mio figlio riesca a vedere almeno una vittoria nel derby” : Presente a Castelfranco Emilia per sostenere il candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio di domenica, Salvini ha parlato anche di Milan Ennesimo duro attacco di Matteo Salvini al Milan, impegnato in questo periodo a rifondare i quadri dirigenziali e ad individuare il nuovo allenatore. Spada/LaPresse Presente a Castelfranco Emilia per motivi politici, il vicepremier si è soffermato sul momento vissuto dal club rossonero, ...

Salvini : lungo colloquio prima con Giorgetti e poi con Moavero Milanesi : Ai Fori imperiali si è tenuta la tradizionale parata militare per il 73/o anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Davanti

Salvini : “Voglio vedere se la proprietà crede nel Milan o se è solo un oggetto di arredo” : Il vice premier e tifoso rossonero, Matteo Salvini in un’intervista ad affaritaliani.it è tornato a parlare del Milan. Il leader della Lega è grande tifoso della squadra rossonera e ha commentato l’addio di Gattuso “Gattuso è stato un grande e come serve una rivoluzione fiscale all’Italia, serve una rivoluzione sportiva al Milan. Ringrazio Gattuso per quello che ha fatto perché il materiale sportivo che aveva a ...

Salvini : "Su Sea Watch procura buonista". E sul taser a Milano : "Non capisco astensione M5S" : Matteo Salvini oggi ha commentato due delle news più calde delle ultime ore. La più recente è quella del dissequestro della Sea Watch da parte della procura di Agrigento. Su questo punto il ministro dell'Interno ha detto:"Continua la politica buonista di alcune procure: dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l'apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del tribunale dei ministri di Catania" ...