Migranti,Onu:ogni giorno muore un bimbo

nel mondo,dal 2014 ad oggi,o risulta disperso un bambino migrante. Lo certifica l'ultimo rapporto Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni, emanazione dell'Onu) Sono 1.600 iminori che hanno perso la vita tra il 2014 e il 2018, circa 320anno. "Particolarmente pericolosa" la traversata del Mediterraneo dove sono 678 i minori morti nello stesso lasso di tempo.Molti casi non sono registrati, né sono calcolati i morti durante la detenzione in vista dell'espulsione.(Di venerdì 28 giugno 2019)