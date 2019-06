Migranti | pattugliamento misto italo-sloveno Salvini | sigilliamo confine Lubiana

ilfogliettone

(Di venerdì 28 giugno 2019) Conto alla rovescia per l'avvio del servizio di: da lunedi' le Forze dell'ordine dei due Paesi potenzieranno i controlli lungo la linea diper arginare il flusso di arrivi irregolari in Friuli Venezia Giulia. Un primo passo per arrivare "a sigillare le frontiere a Est", come ha avvertito il ministro dell'Interno, Matteo, "che dimostra la serieta' delle nostre intenzioni: collaborare con altri Paesi europei per fermare l'immigrazione clandestina e' possibile". Dal primo luglio, dunque, Polizia di frontiera italiana e quella slovena collaboreranno lungo la comune fascia confinaria delle provincie di Trieste e Gorizia, sul versante italiano, e di Koper e Nova Gorica, su quello.Il personale della Polizia di Frontiera dei due Paesi che verra' impiegato nei servizi, ha fatto sapere il Viminale, ha gia' effettuato un training nel ...

