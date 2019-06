Migranti | Lega | ' cittadinanza a Sea Watch3? Solito gesto plateale del sindaco Palermo'

Sea Watch - Giorgia Linardi : 'La comandante ha responsabilità morale e legale sui Migranti' : Dal 12 giugno 2019 almeno 43 migranti si trovano a bordo dell'imbarcazione olandese Sea Watch 3, appartenente all'organizzazione umanitaria non governativa tedesca Sea Watch International. La stessa nave della ONG si trova nelle vicinanze del porto di Lampedusa ma non può sbarcare in Italia, a causa del Decreto Sicurezza bis. Inoltre, pochi giorni fa la stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo ha respinto il ricorso presentato dai migranti e ...

Migranti : Maraventano (Lega) - 'a Lampedusa la Sea watch non sbarca - porti chiusi' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "Sea watch, cambia porto!". E' quanto si legge su uno striscione sistemato davanti al molo Favaloro di Lampedusa, dove avvengono gli sbarchi, da Angela Maraventano, ex senatrice della Lega di Lampedusa. L'ex politico, che è di Lampedusa, si è sistemata su una sedia e u

Spogliati - legati - incappucciati! Così la Svizzera ci rispedisce Migranti : La denuncia di una coppia di migranti "dublinanti": "Ci hanno trattati come bestie, volevano toglierci pure la nostra bambina". Spogliati, legati e incappucciati prima di essere rispediti in Italia. La denuncia arriva da una coppia di migranti - lui del Camerun, lei della Costa d'Avorio - che sono stati cacciati dalla Svizzera insieme alla loro bimba.-- I due - racconta Repubblica - erano arrivati in Italia a bordo di una nave ...

Il caso della lettera pro Migranti prima boicottata e poi ignorata. La Chiesa vota Lega? : È ormai abbastanza assodato che la Chiesa, per così dire “di base”, vota Lega. E il tentativo da parte delle gerarchie ecclesiastiche di nasconderlo o, peggio ancora, di negarlo appare assolutamente goffo e perfino autolesionista. Ma non è corretto affermare che i fedeli stanno da una parte, mentre le gerarchie stanno dalla parte opposta. La dimostrazione, abbastanza concreta, di quanto ciò sia vero è stata offerta da quello che è avvenuto ...

Matteo Orfini (Pd) : Respingere i Migranti è illegale - stracciamo gli accordi con la Libia : In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico, ha scritto un lungo post su Facebook in cui sottolinea che "Respingere i migranti è illegale" e propone di "stracciare gli accordi con la Libia" per onorare la ricorrenza di oggi. Sugli accordi, stretti dal governo del Pd, Orfini spiega: "Io li criticai già quando li facemmo, ma oggi, con la guerra, sono ancora più insostenibili".

Germania - arrestato un 45enne per l’omicidio del politico pro-Migranti. Media : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato, di cui non è stato diffuso il nome, sul corpo della vittima. Stando a quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

Migranti - l'inchiesta di Repubblica : 'Sedati e legati in Germania e trasferiti in Italia' : Nelle ultime ore sta facendo discutere una rivelazione impressionante fatta dal noto quotidiano La Repubblica, una inchiesta sul trattamento decisamente 'poco umano' che è stato riservato a dei Migranti e/o profughi trasferiti dalla Germania all'Italia. Come riporta un articolo pubblicato sul sito web della popolare agenzia di stampa nazionale ANSA, i trasferimenti di Migranti dalla Germania all'Italia via aereo sarebbero regolari e la stessa ...

Germania - arrestato un 45enne per l’omicidio del politico pro-Migranti : “E’ legato all’estrema destra” : A due settimane dall’omicidio dell’esponente politico della Cdu Walter Luebcke, trovato morto nel giardino di casa sua, la polizia dell’Assia ha arrestato un uomo di 45 anni, sospettato di essere il responsabile. Secondo la procura di Kassel sono state trovate tracce di dna dell’arrestato (di cui non si conosce ancora il nome) sul corpo della vittima. Secondo quanto riferito dai giornali tedeschi Bild e Frankurter allgeneine, il presunto omicida ...

Migranti : minacce a Patronaggio - Legambiente 'attacchi hanno svegliato qualche testa calda' (2) : (AdnKronos) - "Riteniamo importante, oltre al rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela del procuratore, del suo ufficio e dei suoi familiari - ha spiegato Casa - dare forza e sostanza a tutte le iniziative che coinvolgono l'opinione pubblica e che sono di segno opposto ai fatti criminosi con

Migranti : minacce a Patronaggio - Legambiente 'attacchi hanno svegliato qualche testa calda' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - Legambiente Sicilia parteciperà sabato 15 giugno al sit in davanti al tribunale di Agrigento per esprimere solidarietà e sostegno al procuratore Luigi Patronaggio a cui nei giorni scorsi è stata inviata una busta con proiettile. Nella lettera di minacce un chiaro rifer

Migranti sulla Sea Watch - Salvini : "Nave illegale - sbarchi a Tripoli" : Migranti sulla Sea Watch, Salvini: "Nave illegale, sbarchi a Tripoli" Il ministro: "L'imbarcazione si trova più vicino alla costa libica, se disubbidirà, mettendo a rischio la vita degli immigrati, ne risponderà pienamente". L'ong: "Ci diffama, rispettata la normativa internazionale che vieta trasbordo e ...

Migranti : legale ghanese - 'delega prefetto? In decreto espulsione non c'era' : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - "Nessuno contesta l'esistenza della delega, ma semplicemente non è stata indicata nel provvedimento di espulsione né tanto meno prodotta successivamente". Arriva a stretto giro di posta la replica di Giorgio Bisagna, legale di Paul Yaw, l'idraulico ghanese per il quale

Quei Migranti sedotti dagli slogan della Lega : “Capiamo chi la vota” : «Non troviamo casa in affitto? I motivi ci sono. In questi anni, del resto, non ci siamo distinti per il meglio», scrive un marocchino. Un altro commenta: «Gli italiani non sono razzisti. È il degrado che portano alcuni stranieri che li spinge a difendersi». E un terzo aggiunge: «Certi nostri connazionali qui fingono di essere poveri ma quando torn...

Foligno - il candidato sindaco Zuccarini (Lega) insulta Migranti e partigiani su Facebook : A pochi giorni dal ballottaggio per le elezioni comunali a Foligno circolano su Facebook vecchi commenti pubblicati sui social dal candidato sindaco di centrodestra Stefano Zuccarini, in quota Lega. Si tratta di frasi contro migranti e contro le donne, in cui vengono l'esponente del Carroccio utilizza toni minacciosi e offensivi.Continua a leggere