Migranti | Agrigento | nuova lettera di minacce al Procuratore Patronaggio

Agrigento - lettera di insulti e minacce al pm Patronaggio : “Intimidazioni su sbarchi dei Migranti” : L’ennesima lettera, piena di insulti e minacce, è arrivata questa mattina, venerdì 28 giugno. Il destinatario è il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Le ragioni delle intimidazioni, sono, ancora una volta, gli sbarchi dei migranti. Appena venti giorni fa, il 10 giugno, al magistrato era stata recapitata un’altra lettera con dentro un proiettile e un avvertimento: “La prossima volta, se continuerai a fare sbarcare ...

Migranti : sbarco Sea Watch - procura Agrigento apre inchiesta : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - La procura di Agrigento ha aperto una nuova inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dopo lo sbarco di 10 Migranti a Lampedusa dalla nave Sea Watch, ferma da cinque giorni a 16 miglia da Lampedusa in acque internazionali. In particolare, il procurat

Migranti - la procura di Agrigento apre un’inchiesta sul nuovo caso Sea Watch : La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sul nuovo caso Sea Watch, l'imbarcazione della Ong tedesca che si trova da sei giorni al confine delle acque territoriali italiane con 43 Migranti a bordo e senza la possibilità di poterli far sbarcare. Il fascicolo, a carico di ignoti, ipotizza il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Continua a leggere

Migranti : minacce a Patronaggio - sit in di solidarietà ad Agrigento : Palermo, 15 giu.(AdnKronos) - Sit in di solidarietà per il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, davanti al Palazzo di Giustizia della città dei Templi. Un gruppo di cittadini, tra cui alcuni sindaci del comprensorio, han manifestato la propria solidarietà dopo le minacce di morte ricevute nei

Migranti : minacce a Patronaggio - sabato sit in solidarietà ad Agrigento : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Un sit in di solidarietà è stato organizzato per sabato prossimo davanti al Palazzo di giustizia di Agrigento per esprimere la propria vicinanza al Procuratore capo Luigi Patronaggio, dopo le minacce di morte ricevute ieri con una lettera contenente un proiettile 6,35.

Migranti : Procuratore aggiunto Agrigento - 'Patronaggio dà fastidio a qualche vile' : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - "il nostro lavoro è esclusivamente diretto ad accertare se nel nostro territorio vengano commessi reati e a individuarne gli autori. Siano essi neri, bianchi, gialli o verdi. Nessun altro interesse muove Luigi Patronaggio e la Procura della Repubblica di Agrigento. Evi

Migranti : busta con proiettile a Procuratore Agrigento - minacce ai figli : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Nuova intimidazione al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Questa volta le minacce sono indirizzate anche ai suoi figli. Un proiettile calibro 6,35 è stato inviato al magistrato che coordina le inchieste sugli sbarchi a Lampedusa, nascosto tra due bustine di z

Migranti - minacce a procuratore Agrigento Patronaggio : “Se continui con sbarchi passiamo ai fatti” : Un proiettile è stato recapitato al procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il proiettile si trovava all'interno di una busta contenente minacce di morte a Patronaggio con riferimenti a questioni riguardanti l'immigrazione: "Questo è un avvertimento. La prossima volta, se continuerai a far sbarcare gli immigrati, passiamo ai fatti. Contro di te a ai tuoi tre figli".Continua a leggere

Migranti : caso Sea watch - Procura Agrigento acquisisce video giornalista Usa : Palermo, 22 mag. (AdnKronos) - Il video realizzato da una giornalista americana a bordo della Sea watch durante il soccorso dei 65 Migranti nel Mediterraneo è stato acquisito dalla Procura di Agrigento. La donna ieri sera, dopo essersi rifiutata in un primo momento, durante la perquisizione della na

Migranti : Agrigento - comandante Sea watch in Procura per interrogatorio : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - E' arrivato in Procura ad Agrigento il comandante della nave Sea watch Arturo Centore, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 47 Migranti a Lampedusa, che oggi sarà interrogato dal Procuratore aggiunto Salvatore Vella. "Non ho null

Migranti - Sea Watch : il comandante della nave verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento : Arturo Centore, il comandante della nave Sea Watch 3, verrà ascoltato oggi dalla Procura di Agrigento. Le indagini, che lo vedono iscritto al registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non prevedono violazioni della direttiva di Matteo Salvini, che impone l'obbedienza agli ordini provenienti da navi militari.Continua a leggere

Migranti : Procura Agrigento - convalida sequestro nave Sea Watch : ?Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, ha convalidato il sequestro della nave 'Sea Watch 3'. Il provvedimento è stato notificato all'unico indagato, il comandante Arturo Centore, appena approdato a Licata. Ieri era scattato il sequestro probatorio. Il comandante è stato convocato per domani alle 12 in Procura dove sarà interrogato dall'Aggiunto Salvatore Vella che, insieme al capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Maggio : Il capo della Lega ripeteva a Giletti su La7 che nessuno sarebbe sceso a terra - il conduttore gli ha letto l’Ansa che diceva che il procuratore di Agrigento aveva ordinato il sequestro della nave Sea Watch 3 e lo sbarco dei Migranti : Lampedusa Il pm fa sbarcare i migranti Il capo leghista smentito in tv Il procuratore Patronaggio sequestra la nave e consente ai 47 bloccati di scendere. L’ira del vicepremier che lo apprende in diretta di Alessandro Mantovani e Antonio Massari Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il complotto. “Caccia giudiziaria al leghista. Il ‘capitano’: ‘Siamo sotto attacco, vogliono impedirci di vincere’” (Libero, ...

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...