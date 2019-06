Meteo | anche oggi tanto caldo e afa Refoli freschi verso l'Adriatico e il sud!

Ondata di caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo in Alto Adige : previsti +40°C - temperature elevate anche di notte : Le temperature, anche in Alto Adige, si avvicinano in questi giorni ai +40°C, l’ondata di caldo è destinata, stando alle Previsioni del Servizio Meteo provinciale, a proseguire anche nei prossimi giorni e non sono previsti fenomeni temporaleschi. Nei comprensori di Bolzano, della Bassa Atesina e della Val d’Isarco sono previste temperature elevate anche nel corso della notte. Per questo motivo, la Protezione civile offre una serie di ...

Le Previsioni Meteo dell’esperta CNR per l’Estate : “Anche a luglio farà caldo - ma con temporali frequenti” : Il mese di luglio sarà, con molta probabilità, caldo, con temperature al di sopra dei +30°C, con frequenti temporali pomeridiani, causati dall’aria calda che tende a condensare lungo i rilievi per poi precipitare. Immancabili le ondate di calore, tra cui una che inizia domani. “Il caldo che è scoppiato nelle prime due settimane di giugno è la conseguenza dell’ingresso in tutta l’area del Mediterraneo ...

Previsioni Meteo Lombardia : domani e sabato temporali “diffusi e anche di forte intensità” : “Flusso atlantico da ovest sudovest. Fino a parte di domani, venerdì, tempo poco nuvoloso in pianura con addensamenti irregolari e instabilità prevalentemente a ridosso dei rilievi. Dal tardo pomeriggio di domani, venerdì e per la giornata di sabato, il rapido transito di un onda depressionaria atlantica, determinerà nuvolosità estesa con rovesci e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. Da domenica e per l’inizio ...

Previsioni Meteo - storica ondata di caldo in arrivo in Europa : +40°C anche Germania la prossima settimana! : Previsioni Meteo – I modelli concordano ampiamente sullo sviluppo di un’intensa ondata di caldo su una grande parte dell’Europa centro-occidentale, che partirà dalla prossima settimana e si estenderà probabilmente fino al prossimo weekend. L’evoluzione dei modelli sembra tendere verso un esteso blocco a omega che si svilupperà sull’Europa, con due aree di bassa pressione ai suoi margini, una sul Nord Atlantico e l’altra sull’Europa ...

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Meteo - arriva ‘Scipione’. Weekend ‘rovente’ : con punte anche di 41 gradi : Come già preannunciato dagli esperti del sito ilMeteo.it, il Weekend in arrivo sarà all’insegna del caldo rovente. Questo perché l’allontanamento verso il Regno Unito dell’area ciclonica che in questi giorni ha portato instabilità al Nord lascerà la porta spalancata a un grande miglioramento dal punto di vista climatico. Dal sito diretto da Antonio Sanò spiegano infatti che si andrà verso un ulteriore espansione di una vasta area di ...

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' e fenomeni anche intensi al Nord - sole e caldo al centro-sud : Nella giornata di domani avremo ancora condizioni di instabilità al Nord Italia, interessato da correnti più fresche atlantiche. Proseguirà la fase stabile e calda al centro-sud. Ecco il...

Meteo : inizia una settimana di fuoco - oggi anche locali forti temporali : L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo totalmente su gran parte del Mediterraneo centrale dove sta sovrastando anche la nostra penisola : la causa principale di questa dinamica persistente...

Meteo : irrompe l'alta pressione africana - oggi arrivano i primi 30°C anche al sud : l'alta pressione delle Azzorre giunto ad inizio settimana sul Mediterraneo centro-occidentale sta assumendo connotati sempre più africani grazie allo spostamento della sua radice dall'oceano verso...

Meteo : festa della Repubblica tra Sole - primi 30°C e anche temporali - previsioni : L'estate sembra voler finalmente prendere in mano le redini della situazione nel Mediterraneo dopo una primavera inesistente, quantomeno nella sua seconda parte, su quasi tutta Italia. Con l'inizio...

Tecnologia 5G nel mondo : a rischio anche le previsioni Meteo : Pochi giorni fa vi abbiamo parlato in maniera approfondita dell'avvento del "5G" in Italia, avanzata Tecnologia che avrà come obiettivo quello di velocizzare ulteriormente il mondo virtuale....

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo anche nella prossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...

Meteo pazzo anche negli USA - clamorose nevicate di fine Maggio in Colorado - Arizona e California [FOTO e VIDEO] : Se le Alpi sono sommerse di neve con decine di metri di accumulo ben oltre la metà di Maggio e Roma ha registrato le temperature più basse per il mese in corso, agli Stati Uniti non sta andando poi così tanto meglio. A pochi giorni dall’inizio dell’estate Meteorologica, infatti, intense nevicate hanno colpito l’area di Denver, in Colorado. Questa neve di fine stagione ha colto alla sprovvista gli automobilisti, causando numerosi incidenti e un ...