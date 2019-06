Mercato Juventus | c’è Icardi | Dybala resta | doppia cessione in attacco

CalcioMercato Juventus - quasi fatta per De Ligt e Rabiot : formazione stellare per Sarri : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese La Stampa infatti, Fabio Paratici a breve sarà ad Amsterdam per chiudere il colpo De Ligt con il procuratore Mino Raiola, regista di questa operazione di mercato. La Juventus dovrebbe versare circa 70 milioni di euro per il gioiello olandese, per il quale è pronto un contratto di cinque anni da 12 milioni di euro a stagione ...

CalcioMercato Juventus : Rabiot e Ramsey innescherebbero la rivoluzione a centrocampo : Il Calciomercato della Juventus ha nel centrocampo il suo punto focale per l’estate 2019. Aaron Ramsey ha già firmato per i bianconeri, Adrien Rabiot è vicinissimo a trasferirsi a Torino, ma per farli arrivare servono almeno due cessioni. Scontati, secondo Tuttosport, appaiono gli addii di Sami Khedira e Blaise Matuidi. La rivoluzione in mediana arriva con Sarri, il neo allenatore vuole giocatori più tecnici che fisici, capaci di palleggiare e ...

CalcioMercato Juventus - si complica la cessione di Cancelo : non convince la proposta del Manchester City : Il club bianconero non è soddisfatto dell’offerta presentata dal Manchester City, che vorrebbe inserire Danilo come contropartita nell’affare Cancelo Il mercato della Juventus resta alquanto frenetico in questi giorni, con le numerose importanti operazioni che Fabio Paratici continua a portare avanti per rinforzare la rosa di Sarri. Mentre si attendono novità su Rabiot e De Ligt, per il quale sono andati in scena i primi ...

CalcioMercato Juventus : addio a Cancelo - Jorge Mendes porta il sostituto : Calciomercato Juventus – Novità delle ultime ore è il sempre più vicino addio di Joao Cancelo alla causa bianconera. Il calciatore, secondo quanto riportato in Inghilterra, è sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester City. L’esterno portoghese sarebbe esplicita richiesta di Pep Guardiola, intenzionato a rinforzare la squadra e puntare dritto alla Champions […] More

Mercato Juventus : rescinde con l’Inter e firma con la Juve! Spunta l’intrigo Zapata : Mercato Juventus- Come anticipato in mattinata, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt. Il centrale olandese resta il primo obiettivo del Mercato estivo della Juventus. Accordo raggiunto con il giocatore sulla base di 12 milioni di euro l’anno. Detto questo, i bianconeri sarebbero pronti ad abbracciare anche Martusciello, attualmente nello staff […] More

CalcioMercato Juventus - definito un acquisto in prospettiva : Andriy Firman : La Juventus è pronta a diventare una delle protagoniste del mercato estivo e dal primo luglio potrebbero essere ufficializzate importanti trattative. L'attesa principale riguarda in particolar modo due arrivi, parliamo di Adrien Rabiot, che sarebbe vicino alla firma con la società bianconera, e di De Ligt, difensore centrale dell'Ajax che a breve potrebbe essere ufficializzato. Giocatori che porteranno qualità e gioventù ad una rosa che ha ...

Juventus - de Ligt e Rabiot : i due super colpi di Mercato sarebbero molto vicini : Potrebbe essere la settimana decisiva per il mercato della Juventus. Entro i prossimi giorni i bianconeri vorrebbero chiudere i colpi de Ligt e Rabiot. Gli accordi con i calciatori già ci sarebbero, per l’olandese si sta trattando con l’Ajax ma non dovrebbero sorgere problemi. Il francese vedrà concludere il suo contratto con il PSG domenica prossima. I due 'botti' di mercato sono pronti, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, mentre Rocco ...

CalcioMercato Juventus - accordo raggiunto con De Ligt : può cominciare adesso la trattativa con l’Ajax : Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con Raiola, adesso partirà all’assalto dell’Ajax per mettere le mani sul difensore olandese La Juventus ha trovato l’accordo con De Ligt, compiendo un passo importante verso la conclusione dell’affare. Il club bianconero, secondo Sky Sport, ha raggiunto un’intesa con l’olandese e con il suo agente Mino Raiola, che prevede un contratto di cinque anni a ...

CalcioMercato Juventus - l’attaccante verso l’addio : tesoretto da 40 milioni : Calciomercato Juventus – Valutazioni in corso sul futuro di Moise Kean. In scadenza di contratto tra un anno, il gioiello classe 2000 della Juventus ha ribadito il proprio attaccamento alla maglia bianconera ma nello scacchiere di Maurizio Sarri rischia di non avere spazio, e non solo per i problemi comportamentali che si sono verificati anche in Nazionale. […] More

CalcioMercato Juventus : “Buffon in bianconero?” - la risposta del suo agente : “Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin“. Così Silvano Martina, storico agente di Gigi Buffon, conferma a SportMediaset il possibile clamoroso ritorno in bianconero del 42enne portiere di Carrara. Sulle condizioni fisiche dell’ex Psg, l’agente ha rassicurato: “Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà ...

Mercato Juventus - clamoroso scambio con la Roma : l’attaccante dice addio! : Mercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio dell’estate con chiari obiettivi di Mercato già ben delineati e prestabiliti. Secondo quanto riportato da diversi fonti, e come trapelato nelle ultime ore, Juve e Roma starebbero lavorando attentamente sul potenziale scambio Higuain-Zaniolo, un affare che potrebbe convenire ad entrambe le squadra. Il Pipita potrebbe trasferirsi in giallorosso […] More

Mercato Juventus - Buffon ad un passo : via Matuidi e altre 4 cessioni : Mercato Juventus- Come sottolineato da “Gianluca Di Marzio”, la Juventus sarebbe ormai pronta a riabbracciare Buffon dopo un solo anno. Addio confermato al PSG e via al nuovo capitolo in bianconero. Il noto giornalista ha confermato che Buffon farà ritorno alla Juventus nei panni di vice Szczesny, mentre sarà quasi certa la cessione di Perin. […] More

CalcioMercato Juventus - Cancelo : il Manchester City non avrebbe ancora alzato l'offerta : Il Calciomercato della Juventus ha il suo tormentone anche per quanto riguarda le uscite. Cancelo da settimane viene accostato al Manchester City: l'accordo sarebbe vicinissimo ma i dettagli non sarebbero stati ancora definiti, e per questo motivo si tarderebbe a chiudere l'affare. La trattativa comunque sembra ben impostata e con ogni probabilità andrà in porto, ma al termine dell'ultimo incontro tenutosi pochi giorni fa a Londra non è ancora ...

CalcioMercato Atalanta : si segue la linea Juventus : mi elimini? Ti compro : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua a lavorare sul mercato per regalare una squadra da Champions a Gasperini. Dopo la Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo, che l’ha eliminata dalla Champions, e sta provando a prendere de Ligt, autore di un gol decisivo per l’Ajax all’Allianz Stadium, gli orobici provano a percorrere la stessa strada. Mi elimini? Allora ti compro. L’ultima idea ...