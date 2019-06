Medagliere European Games 2019 | Italia a quota dieci ori | azzurri al terzo posto!

Medagliere European Games 2019 : Italia a quota nove ori - azzurri al terzo posto! : Gli European Games 2019 si disputano a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno, la competizione multisportiva prevede la presenza di diverse discipline con diversi atleti di punta che si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Di seguito il Medagliere completo degli European Games. Medagliere European Games 2019 ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero e Rossetti - l’Italia vola nel Medagliere! Beach soccer : l’Italia esce di scena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 18.11 Beach soccerO – Vince la Spagna e va in semifinale. L’Italia parteciperà al torneo di consolazione e può piangere fortemente sul latte versato. Spagna-Italia 6-5 18.09 Beach soccer – Il pallonetto di Antonio su calcio piazzato spegne i sogni ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel Medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 2-2 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 17.39 Beach soccer – Arriva proprio allo scadetre del secondo periodo il meritato pareggio della Spagna con Frutos lasciato completamente solo dalla difesa azzurra. Rimonta completata e tutto da rifare: 2-2 17.36 GINNASTICA AERTISTICA – Macchini è qualificato come prima ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel Medagliere! Beach soccer : Italia-Spagna 1-0 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 17.23 CICLISMO SU PISTA – Si qualificano per i quarti della team sprint: Olanda, gbr, francia, Repubblica Ceca, Russia, Bielorussia, Polonia e Spagna 17.22 Beach soccer – Palo di Torres, Dona miracolo su Gori 17.22 CICLISMO SU PISTA – L’Italia di Ceci, Moro ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : oro di Bacosi e Nespoli - bronzo di Cainero - l’Italia vola nel Medagliere! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 16.50 CICLISMO SU PISTA – Secondo posto per l’Italia nella qualifica della prova ad inseguimento maschile. Gli azzurri si classificano alle spalle della Russia. 16.46 TIRO A VOLO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO! DIANA Bacosi VINCE LO SKEET FEMMINILE! Fantastica rimonta ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : trionfa Nespoli - l’Italia vola nel Medagliere! E ora skeet e ciclismo su pista per il colpaccio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi (27 giugno) – Gli azzurri in gara (27 giugno) – Il medaglie degli European Games 15.19 TIRO A VOLO – Tra poco la finale dello skeet femminile con Diana Bacosi e Chiara Cainero favorite per la medaglia d’oro. 15.12 ciclismo SU pista – Il quartetto femminile azzurro ha dominato la qualificazione della prova ad inseguimento 15.06 CANOA – Al ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel Medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer. Fiori sul podio nella boxe : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 20.45 boxe – E’ SEMIFINALE PER SIMONE Fiori! L’azzurro supera 5-0 lo slovacco Strnisko ed è il quinto pugile azzurro a raggiungere le semifinali e quindi il podio! 20.31 boxe – I primi due semifinalisti della categoria -81 kg sono il britannico Whittaker che batte 4-1 il tedesco Abu Lubdeh (Ger) e l’armeno Nersesyan che hanno ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risultati 26 giugno. Doppietta nel tiro con l’arco - l’Italia vola nel Medagliere! Torna in corsa anche il beach soccer! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI European Games 15.50 TENNIS TAVOLO – Medaglia di bronzo per la lussemburghese Lian Ni Xia che ha superato per 4-2 la monegasca Xiaoxin Yang 15.44 BOXE – Definite le semifinali dei -69 kg: McCormack (GBR) vs Sotomayor (AZE); Agrba (RUS) vs Barabanov (UKR) 15.38 CANOA – Niente da fare per Susanna Cicali e Francesca Genzo che chiudono in quinta posizione la ...

