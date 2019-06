Mattino | Il Napoli pronto a lanciare la campagna abbonamenti prima de ritiro

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : il pericolo arriva dalla Copa America : Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive di una nuova insidia sull’affare Napoli-James Rodriguez, Il Mattino scrive a proposito del pericolo Copa America in merito alla valutazione del giocatore. L’ attaccante colombiano infatti, si sta facendo apprezzare con la sua Nazionale nella competizione continentale. Le ottime prestazioni, infatti, fanno lievitare il prezzo del colombiano di proprietà del Real Madrid. Rodriguez, reduce ...

Mattino : Psg tramontato - Allan resta a Napoli : Dopo un lungo corteggiamento in inverno e una nuova trattativa che sembrava a buon punto adesso, il Psg si ritira da Allan. In questa chiave legge il Mattino le parole del centrocampista al termine di Perù-Brasile «Un aereo per Parigi dopo la Coppa? No, assolutamente no. Tornerò sicuramente a Napoli». L’addio di Antero Henrique dalla scrivania di direttore sportivo dei transalpini ed il conseguente arrivo di Leonardo ha segnato uno stop ...

Il Mattino – De Laurentiis taglia il Napoli : venti cessioni - stabilita la prima. Una lunga lista di giocatori in esubero che dovrà necessariamente essere tagliata prima dei giorni di ritiro stabilito dal 6 al 27 di luglio in quel di Dimaro. I motivi sono sostanzialmente due: la rosa che deve essere ristretta a 25 giocatori e la necessità di fare ...

Mattino su Veretout : la Fiorentina non tratta in attesa di una decisione del Napoli : C’è anche Veretout nel futuro del Napoli. Secondo quanto riporta l’edizione del Mattino Mario Giuffredi vuole portare Veretout in azzurro, forte di un impegno con il ds Giuntoli che risale a maggio. Proprio per questo motivo la Fiorentina non si è potuta ancora sbilanciare e prendere in considerazione le offerte di Milan e Roma per il calciatore. La prossima settimana servirà per fare chiarezza: ma tutto dipende da Allan, perché è ...

Il Mattino – Napoli - ritorno di fiamma per Zapata : De Laurentiis pronto alla maxi offerta. L' edizione odierna del quotidiano Campano lancia un' indiscrezione di mercato davvero interessante. Sicuro che il Napoli ha rinunciato a Zapata? Occhio, perché una volta fatto cassa cedendo gli esuberi, ecco che De Laurentiis potrebbe ...

Mattino : Il Napoli non abbandona la pista Zapata : Il Mattino rilancia l’interesse del Napoli per Duvan Zapata. Il club partenopeo non si sarebbe lasciato convincere dalle parole di Percassi che ha blindato il suo attaccante in vista della Champions della prossima stagione. Del resto Giuntoli segua Duvan da tempo, quando ogni domenica c’era un accredito del Napoli per seguire l’Atalanta. Del resto Percassi ha solo socchiuso le porte per Zapata senza mai chiuderle ...

Il Mattino – Arriva il primo assistit di James Rodriguez al Napoli. L'edizione online del quotidiano Campano sottolinea l'importanza del leggere tra le righe e interpretare le parole pronunciate l'altro ieri sera dall' attaccante colombiano del Real Madrid, con il quale il club azzurro sembra ormai ad un passo dall' accordo. Di ...

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino : "Operazione in via di definizione : ecco quando si chiude". In dirittura di arrivo, quindi, quello che può essere il primo grande colpo dell' Estate. Ma quando si chiuderà l' operazione? Ne parla l' edizione odierna de Il Mattino. "Le parole di ieri da parte del ...

Il Mattino sul mercato Juve : Sarri non vuole calciatori del Napoli : Sarri è a Torino, da ieri il nuovo allenatore della Juventus è con Nedved e Paratici per conoscere i luoghi bianconeri. Oggi alle 11 ci sarà la presentazione ufficiale in cui Andrea agnelli spiegherà le motivazioni della sua scelta. Ma per adesso Sarri ha già compiuto i primi passi, ha firmato il contratto più lungo della sua carriera, 3 anni secchi, e con grande sorpresa ha preteso che anche il suo staff firmasse un contratto simile. A Napoli e ...

Mattino : Il Napoli su Manolas - ma c’è troppa concorrenza : Il Napoli in attesa dell’ufficialità dell’addio di Albiol, comincia a guardarsi intorno per un possibile sostituto. Se proprio non si vuole considerare la possibilità Maksimovic come alternativa al difensore spagnolo, Giuntoli tiene d’occhio Manolas, ma l’affare con la Roma non sembra semplice. Il dirigente del Napoli ha già in tasca l’accordo con Mino Raiola, procuratore del calciatore, la forte concorrenza sta ...

Napoli-James Rodriguez - Il Mattino : "Si va verso il prestito con obbligo e piano presenze". Le ultime. La trattativa entra sempre più nel vivo e si indirizza verso una felice conclusione. O almeno è quanto emerge dalle ultime indiscrezioni fornite dall' edizione odierna de Il Mattino. I Blancos, dopo spese ...

Cambio modulo Napoli - Il Mattino : "Due opzioni spiegano perché si punta su Lozano e James Rodriguez". Stando ai rumors ed alle trattative, non vi è dubbio che Ancelotti pensa ad un Cambio modulo per la prossima stagione. La ricerca di un fantasista ed un esterno offensivo lasciano pensare ad alcune soluzioni tattiche ...

Mattino : per l’affare James Rodriguez il Napoli ha la carta Branchini - amico di Ancelotti : Il Mattino svela un interessante retroscena sull’affare James Rodriguez al Napoli, si tratta di Giovanni Branchini. Un guru del mercato nazionale e internazionale, ma anche grande amico di Carlo Ancelotti Giovanni è l’amico così definito dallo stesso Ancelotti in una recente intervista che tesse le tele ogni volta che sia necessario C’è lui dietro tante grandi operazioni di mercato come Ronaldo all’Inter, Rui Costa dalla Fiorentina ...

Il Mattino – L'Italia ai piedi di Insigne - ma a Napoli diventa un caso [VIDEO MEME]. L'edizione odierna de Il Mattino scrive sull' ottima prestazione di Lorenzo Insigne con la maglia della Nazionale italiana che ieri sera ha battuto la Bosnia proprio grazie alle prodezze del numero 24 azzurro. Il quotidiano Campano ...