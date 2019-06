Marchetti | bordata al Genoa | ' Per quello che mi hanno fatto potevo fare la guerra'

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Solo una manciata di partite all'attivo con la maglia del, Federicoè finito molto presto ai margini del progetto rossoblu dopo un avvio di stagione incerto. Una decisione, quella di spedirlo in panchina, che all'ex portiere della Lazio non è mai andata giù e ora che la stagione si è ufficialmente conclusa non ne fa mistero. Federicodeluso dal primo anno alCosì si è finalmente tolto qualche sassolino dalle scarpe: "La situazione è semplice da spiegare - ha detto Federicoad Europa Calcio - avevo bisogno di tempo per tornare in forma dopo anni passati senza giocare, ma dopo appena cinque partite ilmi ha messo in panchina. Credo che per uno come me la stagione appena passata sia una situazione veramente aberrante". Il portiere rossoblu non nasconde il suo malumore per l'annata sotto la lanterna, non tanto per il rischio retrocessione ...