Manuel Galiano | Deianira sbotta | “Non faccio corna | ti hanno preso per il…”

Manuel Galiano replica alle accuse di Deanira e Venza : 'Plasticona e mister morto di fame' : Negli ultimi giorni non si sta facendo altro che parlare del presunto tradimento di Manuel Galiano, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e attuale fidanzato di Giulia Cavaglià. Ad aver lanciato l'indiscrezione è stata l'influencer Deianira Marzano e l'ex corteggiatore e volto noto nel mondo del gossip Amedeo Venza. I due hanno pubblicato una foto in cui si vede la sagoma di due ragazzi che si baciano, ma non si capisce bene chi siano. Venza è ...

U&D - Deianira Marzano smaschera Manuel Galiano : 'Eri con un'escort' : È ancora polemica sul presunto tradimento di Manuel Galiano nei confronti di Giulia Cavaglià. Infatti, dopo che l'ex corteggiatore ha rotto il silenzio sui social, smentendo le voci riguardanti la crisi con la bella ex tronista, sono arrivate delle nuove accuse da parte del profilo Instagram di Deianira Marzano, detta La Terribile. Quest'ultima pare che abbia svelato ulteriori dettagli sul caso, riuscendo a smascherare Manuel. Sembra infatti che ...

Manuel Galiano : "Non ho baciato un'altra ragazza ad Ibiza" : Manuel Galiano, dopo il rientro in Italia da una vacanza ad Ibiza con gli amici, ha voluto smentire il fatto di aver tradito la fidanzata Giulia Cavaglià con una ragazza italiana in un locale della zona. Il ragazzo, poche ore fa, è stato avvisato in aeroporto piuttosto afflitto per la situazione.prosegui la letturaManuel Galiano: "Non ho baciato un'altra ragazza ad Ibiza" pubblicato su Gossipblog.it 28 giugno 2019 00:44.

Manuel Galiano avvistato in lacrime all'aeroporto di Ibiza : Dopo essere stato scelto da Giulia Cavaglià a "Uomini e donne", Manuel Galiano sarebbe stato avvistato, in aeroporto, mentre era visibilmente annichilito dal dolore. Tutti coloro i quali si erano detti favorevoli alla scelta di Giulia Cavaglià fatta ad "Uomini e donne" dovranno, forse, ricredersi. --La maggior parte del pubblico del dating-show di Maria De Filippi aveva appoggiato la Cavaglià, la quale al termine del suo trono ha ...

Manuel Galiano piange all'aeroporto di Ibiza (FOTO) : Il giallo sul presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglia non ha ancora trovato risoluzione. E' circolata la notizia di un bacio tra l'ex corteggiatore e una ragazza in un locale a Ibiza dopo un video segnalato dall'influencer Deianira Marzano nella quale compare un ragazzo (non è stato chiarito se fosse davvero Manuel) mentre scambia tenerezze con un'altra ragazza. Uomini e ...

Gossip Uomini e Donne : Manuel Galiano sconsolato al ritorno da Ibiza - Giulia in silenzio : È passato meno di un mese dalla scelta di Giulia Cavaglià al Trono Classico di Uomini e Donne, ma le voci di crisi per lei e Manuel Galiano continuano a rimbalzare tra gli appassionati del programma. Dal giorno in cui l'ex corteggiatore è partito per Ibiza in compagnia di alcuni amici non c'è stata pace per la coppia, i cui movimenti continuano ad essere monitorati sui social network. E proprio un video di un amico di Manuel ha fatto nascere il ...

U&D - Manuel Galiano avvistato in lacrime all'aeroporto di Ibiza : Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la storia di un presunto tradimento da parte di Manuel Galiano nei confronti di Giulia Cavaglià. I due ragazzi hanno chiuso da poco il loro percorso all'interno del programma televisivo Uomini e Donne e sono sempre apparsi felici ed inseparabili fino a qualche giorno fa, quando l'ex corteggiatore si è recato ad Ibiza con amici. L'influencer Deianira Marzano ha pubblicato un video che ritrae la sagoma ...

U&D - Manuel Galiano lascia Ibiza : fotografato all'aeroporto forse mentre piangeva : La storia d'amore tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià potrebbe già essere giunta al capolinea: dopo le voci sul tradimento che l'ex tronista avrebbe subito, una ragazza ha incontrato il corteggiatore in aeroporto e sostiene di averlo visto distrutto e con le lacrime agli occhi. Stando agli ultimi aggiornamenti, dunque, la torinese potrebbe aver creduto a chi afferma con certezza che il suo fidanzato avrebbe baciato un'altra in discoteca a ...

Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglia? La segnalazione : Non si spegne il chiacchiericcio intorno a Manuel Galiano e Giulia Cavaglia, coppia nata a Uomini e donne. Negli scorsi giorni il web ha ipotizzato una crisi tra di loro a causa di un certo silenzio social dovuto anche alla lontananza fisica tra i due: Manuel infatti si trova ad Ibiza per qualche giorno di vacanza con i suoi amici. Benché l’ex corteggiatore abbia smentito i rumor, ora il sospetto che qualcosa non vada per il verso giusto ...

Uomini e Donne news - Manuel Galiano in lacrime ad Ibiza? L’avvistamento : Uomini e Donne news, Manuel Galiano avvistato in lacrime all’aeroporto di Ibiza. La segnalazione Cosa sta succedendo tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia? Una segnalazione avrebbe spiegato che l’ex corteggiatore abbia tradito la sua fidanzata ad Ibiza, durante una vacanza insieme agli amici. Un viaggio già prenotato dal Galiano, prima che Giulia lo scegliesse a […] L'articolo Uomini e Donne news, Manuel Galiano in lacrime ad ...

Manuel Galiano difeso da Andrea Zelletta : “Troppe malelingue” : Uomini e Donne: Andrea Zelletta si schiera dalla parte di Manuel Galiano La vacanza di Manuel Galiano a Ibiza si è trasformata ben presto in un vero e proprio incubo. Difatti sul ragazzo sono arrivate diverse segnalazioni sul fatto che durante una serata in discoteca nell’isola spagnola pare abbia baciato un’altra. E da quel momento Manuel Galiano è stato criticatissimo dal web. Tuttavia Andrea Zelletta ha voluto spezzare una lancia ...

Novità sulla Crisi tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano! : Non tutte le coppie dell’ultima edizione di Uomini e Donne vivono una favola. Tra Giulia e Manuel c’è aria di Crisi e chi li conosce bene commenta così. Ecco le rivelazioni sconcertanti! Solo Giulia Cavaglia e Manuel Galiano sanno la verità sul loro rapporto, ma certamente una delle ultime coppie nate a Uomini e Donne non sembra attraversare un bel momento. Negli ultimi giorni infatti l’ex corteggiatore è partito per una ...

Il presunto tradimento di Manuel Galiano - Claudia Dionigi : "No comment..." : Ore convulse quelle che i fan di Giulia Cavaglia e Manuel Galiano hanno vissuto ieri dopo i rumors di un possibile tradimento dell'attuale compagno dell'ex tronista in quel di Ibiza. Già si rincorrono da qualche giorno le voci di crisi tra i due anche se la coppia ha smentito sui social, eppure pare che le cose non siano tornate al proprio posto. Uomini e Donne, Manuel Galiano beccato con un'altra ...

Uomini e Donne - Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià? : Ibiza continua a confermarsi come territorio di scontro tra le coppie che si formano in quel di Uomini e Donne. Manuel Galiano e Giulia Cavaglià si sono conosciuti infatti nel dating show condotto da Maria De Filippi, ma qualcuno sostiene che lui abbia già avuto modo di tradire la ragazza.Un amico di Manuel avrebbe pubblicato un video su Instagram nel quale si vedrebbe un profilo corrispondente a quello del ragazzo baciare una donna. La ...