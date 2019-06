Manolas ha già trovato casa a Napoli | il difensore avrà un vicino d’eccezione Il

Manolas-NAPOLI E DIAWARA-ROMA : CI SIAMO/ Tifosi giallorossi furiosi sui social : Manolas al Napoli e Diawara alla Roma, affare in definizione: il centrale difensivo guadagnerà 4,5 milioni di euro a stagione, le ultime notizie.

Manolas chiama Trigoria per avere novità. Lui ha già scelto Napoli : La trattativa tra Roma e Napoli per l’acquisto di Manolas è a un punto fermo. Nessun passo in avanti, scrive la Gazzetta dello Sport. Il club giallorosso insiste per il pagamento pieno della clausola di 36 milioni di euro, il Napoli vorrebbe strappare un po’ di sconto. De Laurentiis ha detto che per lui la clausola è eccessiva e cerca di portare la Roma allo sfinimento. Del resto il Napoli non ha fretta. Mentre la Roma sì. Pallotta ...

Gazzetta : E se le parole di De Laurentiis su Manolas fossero una strategia? : Nello spazio “Il Romanista”, sulla Gazzetta, Andrea Pugliese ipotizza che le parole di De Laurentiis su Manolas possano essere “una strategia concordata con il giocatore per mettere pressione sulla Roma”. Altrimenti, scrive Pugliese, non si spiegano. Non sono state certo parole carine. Il presidente ha detto del greco che è vecchio e che ha problemi caratteriali. Perché il difensore dovrebbe voler venire in un club che lo ...

Sky - Massara : “James Rodriguez-Napoli annuncio entro 48 ore! Strategia chiara per Manolas…” : Massara, James-Napoli possibile annuncio entro 48 ore Il giornalista di Sky Sport Dario Massara è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su Radio Kiss Kiss Napoli. “Credo che le parole di De Laurentiis su James Rodriguez non lasciano spazio a tante ipotesi: entro 48 ore potrebbe arrivare l’annuncio. C’è da limare la cifra del prestito e del riscatto ma dopo la prestazione di stanotte non sarà ...

Da Roma : “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” : Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri”. La Roma in pieno caos e con le casse non proprio floride, dopo il fallimento della passata stagione culminata, ricordiamolo, con un vero e proprio putiferio scatenato dall’ inchiesta di Repubblica. Non ultimo l’ addio di Francesco ...

Radio Marte – Reggiani : “Il Napoli è una grande squadra - sta attrezzando una squadra Europea - su Manolas… : Ivan Reggiani, intermediario è intervenuto ai microfoni di Sì gonfia la rete in onda sulle frequenze di Radio Marte. Ha parlato di vari temi in casa Napoli. Le sue parole : “Il Napoli vuole competere con la Juventus, vuole vendere cara la pelle più degli anni passati. Se si va ad acquistare un difensore come Kostas Manolas hai la garanzia di avere una delle coppie di centrali difensivi più forti in Europa, sistemando la difesa hai ...

Manolas-Napoli - c'è già l?accordo ma resta da convincere la Roma : Quella tra Kostas Manolas ed il Napoli sembra ora una operazione di mercato che può andare in porto. Il difensore greco ed il club azzurro avrebbero infatti già l?accordo...

Calciomercato Milan - chiesto Manolas alla Roma : il sogno di Giampaolo però è un centrocampista… dell’Arsenal : Il club rossonero ha chiesto alla Roma Manolas, difensore greco che piace alla dirigenza della società di Via Aldo Rossi Il Milan si muove sul mercato e, dopo aver chiuso con l’Empoli per Krunic, ha chiesto alla Roma informazioni su Kostas Manolas. AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV Primi contatti tra le parti già avviati, con il club giallorosso però che ha sottolineato come il difensore greco possa partire solo a fronte del pagamento ...