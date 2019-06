Malattia di Crohn e colite ulcerosa | i vaccini strumento essenziale contro infezioni

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) LENEI PAZIENTI AFFETTI DA MICI – Il soggetto affetto da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali – MICI è riconducibile alla categoria del paziente fragile, cioè quell’insieme di individui con un sistema immunitario compromesso. Le MICI (di), note anche come IBD – Inflammatory Bowel Diseases, implicano dunque maggiori rischi di incorrere in complicanze infettive. I rischi infettivi possono essere di origine virale, batterica o fungina. Patologie senza particolari conseguenze per un paziente con un sistema immunitario efficiente, se contratte da un soggetto immunosoppresso, possono avere effetti anche molto gravi. La tubercolosi latente; l’Epatite A, B e C; l’herpes zoster; le polmoniti batteriche: sono solo alcuni esempi di malattie che possono avere conseguenze molto gravi in un paziente affetto da MICI. L’APPUNTAMENTO – Il convegno “IBD ...

broby68 : Malattia di Crohn e colite ulcerosa: i vaccini strumento essenziale per la prevenzione dei rischi infettivi - tecnomedics : Malattia di Crohn e colite ulcerosa: i vaccini strumento essenziale per la prevenzione dei rischi infettivi - andporta : #VitaminaD e malattia di #Crohn, utile la supplementazione. Ma i benefici sono dimostrati solo per le somministrazi… -