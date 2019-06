ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Quasi nessun organo di informazione ha dato la dovuta importanza al fatto che il 4 marzo scorso un gruppo di organizzazioni no-profit e cittadini di sei paesi (Estonia, Francia, Irlanda, Romania, Slovacchia, Stati Uniti) ha presentato alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un’azione legale contro la nuova direttiva Ue sullerinnovabili, la Red II (Renewable energy directive), che consente l’utilizzo su vasta scala di bioenergie perelettricità e calore. La direttiva infatti considera le biomasse forestali alla stregua di un combustibile verde. Peccato, come sostengono le organizzazioni e i cittadini che sirivolti alla Suprema Corte, che gli impianti alimentati con materie prime legnose emettano più anidride carbonica, per ogni MWh generato, rispetto alle centrali a carbone. Come confermano diversi studi scientifici citati a supporto dell’azione legale, è ...

s_parisi : Ma dove vuole andare @realDonaldTrump? Inneggia alla Brexit, attacca la @ecb e Draghi, esalta i sovranisti che vogl… - valeriafedeli : Invece di ringraziare chi vuole un’Europa più forte, Salvini si inchina a chi la vuole più debole. Gravi gli attacc… - Noovyis : Un nuovo post (L’Ue vuole abbattere alberi per produrre energia pulita. Ma le foreste non sono fonti rinnovabili) è… -