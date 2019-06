L' UE APRE ALL' ITALIA L' offerta di Bruxelles mette in crisi la Lega

Astronomia - il “centro controllo” della missione Apollo torna esattamente come nella notte dell’allunaggio e APRE al pubblico : Il 20 luglio del 1969 fu il centro di controllo della missione ‘Apollo 11′ che per la prima volta consenti’ lo sbarco dell’uomo sulla Luna. Ora, in occasione del 50esimo anniversario di quel celebre evento, la Nasa ha restaurato il Johnson Space Center di Houston, ridando l’aspetto che ha avuto in quella gloriosa giornata, perche’ possa essere una nuova fonte di ispirazione. “Il nostro obiettivo 50 anni ...

PARKINSON - SCOPERTI NEL CERVELLO I PRIMI SEGNI/ La ricerca APRE alla cura del morbo : PARKINSON, uno studio ha individuato i PRIMI segnali del morbo nel CERVELLO: interessata l'area che rilascia l'ormone serotonina. Verso una cura?

M5s APRE alle Autonomie. Ma la Lega chiude sul salario minimo : "Stiano attenti a non esagerare". Matteo Salvini - e nessuno nella Lega in verità - potrebbe rispondere al lungo 'post' di Luigi Di Maio sull'autonomia, in cui il vice premier pentastellato chiede che le intese care agli 'ex lumbard' procedano "di pari passo con un grande piano per il Sud". Ma il ragionamento nel partito di via Bellerio è univoco: nel testo, implicitamente, Di Maio dice che l'autonomia si farà, allora va bene. Il ...

Berlusconi sceglie Carfagna e Toti come coordinatori di Fi e APRE alle primarie : Mara Carfagna e Giovanni Toti: sarebbero loro i nuovi futuri coordinatori che gestiranno Forza Italia in vista del Congresso di fine settembre. Dovrebbe essere questa la proposta, trapelata nel pomeriggio, che il Presidente Silvio Berlusconi dovrebbe avanzare all’assemblea dei gruppi parlamentari riuniti nella Sala Koch del Senato. Una sorta di ‘ticket’ che lavorerà con un board, un comitato che dovrebbe stabilire le ...

Draghi APRE nuova fase espansiva e risponde alle critiche di Trump : «Bce non mira al tasso di cambio» : Le aperture di oggi, preparate dalla riunione del 6 giugno, hanno anche un’altra conseguenza: chiunque sia il successore di Mario Draghi alla guida della Bce, non potrà fare un’inversione di marcia troppo brusca...

Per la riforma della giustizia Conte APRE all'opposizione : "Sarebbe bello il suo apporto" : La riforma della giustizia? Per il premier va fatta, ma non subito. E non da soli. “Lavoreremo con Bonafede e i nostri alleati per elaborare una riforma che deve essere meditata per bene, non bisogna agire per reazioni emotive, a caldo. Bisogna lavorare nel segno di una netta linea di demarcazione tra politica e giurisdizione, non devono esistere zone di contiguità”. Giuseppe Conte ha aggiunto che “sarebbe bello ...

Neymar - il Psg APRE alla cessione : basta atteggiamenti da star : Neymar sembrebbe non avere più futuro a Parigi. Infatti, il Paris Saint-Germain avrebbe aperto le porte alla cessione dell'attaccante brasiliano. Dopo due stagioni, le prestazioni del giocatore non sono state giudicate all'altezza delle aspettative da parte del club. In due anni tra infortuni e problemi extra-calcistici, Neymar pare abbia deluso in modo evidente i vertici del PSG. La cifra di partenza per l'acquisto è fissata a 200 milioni di ...

Volleyball Nations League : l’Italia APRE il terzo round con una vittoria per 3-1 sul Giappone : Ancora una vittoria per l’Italia nella Volleyball Nations League: le azzurre si sbarazzano 3-1 del Giappone La prima partita della Pool 10 della Volleyball Nations League porta in dote all’Italia una vittoria per 3-1 (23-25, 25-15, 29-27, 25-21) contro il Giappone. Una lunga battaglia che ha tenuto in campo le squadre per più di due ore ma che ha dimostrato il valore della giovane formazione tricolore che non si è lasciata ...

APRE all’Encore Boston Harbor un casinò resort : negli Usa si investe sui giochi : Gli Stati Uniti da sempre sono la patria dei giochi. L’industria del gioco prolifera e contribuisce notevolmente all’economia a a

Napoli ingolfata : traffico record Ma dalle 14 APRE la Galleria Laziale : Per la protezione del fregio della Galleria Laziale una rete in acciaio para massi è stata fissata con i golfari. I lavori per la messa in sicurezza alla Galleria Laziale proseguono senza...

WhatsApp dichiara guerra allo spam : da dicembre la piattaforma intrAPREnderà azioni legali : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea, è ormai installata in quasi tutti gli smartphone, al punto da diventare sinonimo di "messaggi". Nata nel 2009, dal 2014 fa parte del gruppo di Facebook e ha oltre 200 milioni di utenti attivi nel mondo. Da tempo viene utilizzata anche come canale di comunicazione diretta tra i consumatori e le aziende, e ciò spesso avviene tramite le homepage delle ditte, sostituendo di fatto le ...

Il Brasile di Bolsonaro APRE alle liberalizzazioni : È infine partita la prima liberalizzazione di Jair Bolsonaro, con l’autorizzazione al gruppo spagnolo di turismo e trasporto Globalia a operare voli interni in Brasile attraverso una nuova filiale della sua compagnia aerea Air Europa. Una decisione passata quasi inosservata, con il traguardo dei pri

All’ospedale Ingrassia APRE il reparto speciale di Ortopedia geriatrica : All’ospedale Ingrassia di Palermo apre il reparto di Ortogeriatria. È stato inaugurato questa mattina. Un nuovo modello organizzativo per l’accoglienza e la cura dell’anziano fratturato affetto da pluripatologie. E’ l’Ortogeriatria creata All’ospedale Ingrassia di Palermo con l’obiettivo di gestire con un approccio multidisciplinare i pazienti over 65. E’ dotata di 4 posti letto all’interno del reparto di Geriatria. “E’ un modello ...

