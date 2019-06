Lotta | European Games 2019 | niente ripescaggi per Jacopo Sandron | termina l’avventura

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Cala definitivamente il sipario sugliper l’Italia della: non accederà infatti ainella categoria -60 kg della greco-romana, e così domani e domenica non vi saranno altri azzurri che scenderanno sulle materassine per i colori azzurri. Il destino deltore italiano era legato al percorso del georgiano Dato Chkhartishvili, che questa mattina aveva battuto l’azzurro ai punti per 5-0 negli ottavi di finale. Il georgiano ha superato ai quarti il croato Ivan Lizatovic ai punti per 8-1, ma in semifinale si è fermato al cospetto del magiaro Erik Torba, uscito vincitore al termine di un confronto tiratissimo ai punti per 6-5. L’Italia chiude così la sua rassegna con un solo incontro vinto dai sei azzurri in gara, quello di Abdellatif Mansour negli ottavi di finale della categoria -65 kg dello stile libero, mentre tutti gli ...

