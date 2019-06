L' oroscopo di domani 29 giugno | Bilancia agitata | Acquario esigente

Blastingnews

(Di venerdì 28 giugno 2019) Le previsioni astrologiche di sabato si impegnano ad elargire delle dritte utili per risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso. L'diventa complice di ciascun segno zodiacale, individuando una strada utile per raggiungere la felicità. L'di sabato dall'Ariete alla Vergine Ariete: il vostro rapporto amoroso affonda le sue radici in una storia profonda e sincera. Non occorreranno molte parole per manifestare ciò che provate, ma potrete contare sempre su un Mercurio favorevole che vi apre al colloquio con slancio. Toro: la presenza della Luna nel vostro cielo vi assicura successo nelle attività che intraprenderete poiché sarete in grado di sfruttare al massimo le vostre capacità, in modo previdente e riflessivo. Il vostro impegno lavorativo è stato premiato con successo, adesso dovete rilassarvi e godervi maggiormente gli affetti....

