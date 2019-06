Lontano da te | la fuga di Massimo e Candela | anticipazioni quarta puntata 30 giugno

tvzap.kataweb

(Di venerdì 28 giugno 2019) Prosegue la miniserie di Canale 5da te: ladella storia di– interpretati da Alessandro Tiberi e Megan Montaner – va in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset domenica 30in prima serata alle 21.25.da te:tramadomenica 30(Megan Montaner) e(Alessandro Tiberi) decidono di mollare le famiglie e ritrovarsi lì dove tutto ebbe inizio, a Praga:però viene fermato dalla polizia in aeroporto per essere estradato. I due riescono a fuggire e finalmente riescono ad incontrarsi nella città magica.da te, il cast(Alessandro Tiberi) è figlio della ricca borghesia imprenditoriale, fa l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la “Salvatori Tour”, un tempo il primo tour operator italiano, oggi ditta in crisi conclamata. Trascina da diversi anni il ...

stocfacmofas : RT @PNotturno: Kit meglio se sta lontano da certa roba ora come ora, invece Emilia e Sophie potrebbero scatenare un putiferio in base ai fa… - PNotturno : Kit meglio se sta lontano da certa roba ora come ora, invece Emilia e Sophie potrebbero scatenare un putiferio in b… - maurocecca1 : @gravitazero @paolo__1962 @masman007 @SeaWatchItaly @repubblica Anche se sembra un paradosso, l'aspetto cruciale di… -