LIVE Tunisia-Mali | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | impegno non semplice per le Aquile di

91′ In due tempi Cabaça: tiro centrale di Msakni. 90′ 3 minuti di recupero. 88′ Minuti finali tutti da vivere! 85′ Testa a testa tra Bedoui e Geraldo: ha la peggio il difensore tunisino. 83′ KHAZRI!!! DESTRO A GIRO FUORI DI POCO. 82′ Uscita con i pungi di Mustapha che interviene su un cross pericoloso. 79′ Dentro Badri, fuori Sitli. 77′ Edenilson

18.39 Per le Antilopi Nere invece, alla ricerca del piazzamento tra le migliori terze del torneo, si affiderà a Bruno Gaspar, Bastos e Gelson Dala. 18.36 L'obiettivo dichiarato per gli uomini guidati da Khazri e Mustapha, è quello di tornare tra le prime 4 del torneo: ci riuscirà? 18.33 In Gabon, la Tunisia era giunta seconda in un girone difficile, in cui il Senegal giunse primo e