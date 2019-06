LIVE Sudafrica-Namibia | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Bafana Bafana affrontano i

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.29 I Guerrieri Coraggiosi sono usciti al primo turno sia nel 1998 che nel 2008, nelle uniche due partecipazioni ind’Africa. 21.26 Ilproverà a fare meglio dopo aver collezionato appena 1 punto nel girone di Ghana, Algeria e Senegal in Guinea Equatoriale nel 2015. 21.24 Anche i Guerrieri sono arrivati al secondo posto a pari punti con il Mozambico giungendo nel paese dei Faraoni rischiando. 21.22 Ilè giunto in Egitto arrivando secondo dietro la Nigeria e i suoi 13 punti. 21.19 Entrambe le nazionali hanno perso 1-0 alla prima giornata contro le altre due compagini del gruppo. 21.18 Si gioca allo stadio Al Salam: dopo la sconfitta della Costa d’Avorio contro il Marocco per 1-0, chance importante per le due compagini di riaprire il girone. 21.15 Nessuna sorpresa negli XI delle due squadre che non ...

