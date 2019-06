LIVE Sudafrica-Namibia 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Bafana Bafana vincono di

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.53 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 23.52 Ilvince di misura per 1-0 sulgrazie al gol di Zungu che suona la carica e permette aidi credere ancora negli ottavi di finale. Il match dello Stadio Al Salam non è indimenticabile certo, ma ilè stato abile a sfruttare, con fortuna e la qualità di Tau, il migliore in campo, i buchi difensivi avversari. I Guerrieri Coraggiosi provano a metterci la faccia, ma solo il coraggio, spesso, non basta. FINE SECONDO TEMPO 93′ FINISCE QUI! ILCREDE ANCORA NEGLI OTTAVI! 91′che prova a sfruttare le ultime forze sulle fasce. 90′ KEKANA! Morbida ma tiro alto. 3 minuti di recupero. 90′ Punizioneche vuole chiudere il match in attacco. 88′ MOTHIBA! Destro sull’esterno della ...

zazoomblog : LIVE Sudafrica-Namibia Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: i Bafana Bafana affrontano i Guerrieri Coraggiosi -… - zazoomblog : LIVE Sudafrica-Namibia 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si annullano le due squadre con un primo tempo privo di… - zazoomblog : LIVE Sudafrica-Namibia 0-0 Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA: si riparte in Egitto! - #Sudafrica-Namibia #Coppa #d’Af… -