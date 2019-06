LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | si ricomincia | gli

LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : finisce il primo tempo - Leoni dell’Atlante dominanti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ finisce QUI IL primo tempo! 45′ UN MINUTO DI RECUPERO!! 43′ Ennesimo corner del match per i Leoni dell’Atlante. 41′ Serey Die!!!! Che occasione per la Costa d’Avorio, l’ivoriano ha tirato una bordata di destro, che ha impegnato Bono in porta! 40′ Aurier ha tentato un cross, che si è però trasformato in un tiro in porta, la palla finisce ...

9′ Dopo la fiammata iniziale della Costa d'Avorio, il Marocco sembra aver preso le redini del gioco. 7′ Hakim Ziyech tentala conclusione dalla distanza, ma viene murato dalla difesa ivoriana. 6′ Gbohou respinge di nuovo in angolo! 5′ L'arbitro invita i giocatori alla calma. 4′ Corner per il Marocco, ritmo da subito molto elevato. 2′ subito ...

18:59 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:57 Tocca adesso a quello della Costa d'Avorio. 18:56 E' il momento degli inni nazionali, prima quello del Marocco. 18:54 I GIOCATORI HANNO FATTO IL LORO INGRESSO IN CAMPO! 18.52 La stella indiscussa della squadra di coach Ibrahima Kamara è Nicolas Pépé, giocatore che quest'anno ha contribuito alla qualificazione del Lille alla fase ...

18.34 Questo l'undici titolare del Marocco, che giocherà con un 4-2-3-1: Bono, Benatia (C), Saisa, Hakimi, Dirar, El Ahmadi, Boussoufa, Ziyech, Amrabat, Belhanda, En Nesyri. All. Herve Renard. 18:32 Sono già state rese note le Formazioni ufficiali. 18.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marocco-Costa d'avorio, match dei gironi della Coppa d'Africa ...

Presentazione sfide di oggi – Orario d'inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Marocco-Costa d'Avorio, match valido per la seconda giornata del Gruppo D della Coppa d'Africa 2019, che si giocherà alle ore 19:00 all' Al Salam Stadium del Cairo (Egitto). Il direttore di gara sarà il signor Alioum ...

