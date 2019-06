LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | i Leoni dell’Atlante

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA76′ Sofiane Boufal ha preso il posto di Hakim Ziyech, primo cambio del match per coach Herve. 74′ Idell’Atlante stanno dominando in questa fase. 72′ Nel frattempo Mamadou Bagayoko ha preso il posto dell’infortunato Serge Aurier. 70′ Cartellino giallo per proteste a Karim El Ahmadi. 69′ I giocatori delvorrebbero un calcio di rigore, ma l’arbitro ha lasciato giocare. 68′ Gran contropiede del, ma En Nesyri viene valutato in posizione di fuorigioco. 66′ Serge Aurier resta a terra per un problema muscolare, staff tecnico in campo. 65′ Cerca di cambiare qualcosa Ibrahima Kamara: Jean Michael Seri ha lasciato il campo a Wilfried Bony. 64′ Ilha corso 4 chilometri in più dellad’Avorio. 62′ ZIYECH CALCIA BENISSIMO DI ...

