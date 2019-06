LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | finisce il primo tempo

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46′QUI IL! 45′ UN MINUTO DI RECUPERO!! 43′ Ennesimo corner del match per i Leoni dell’Atlante. 41′ Serey Die!!!! Che occasione per lad’Avorio, l’ivoriano ha tirato una bordata di destro, che ha impegnato Bono in porta! 40′ Aurier ha tentato un cross, che si è però trasformato in un tiro in porta, la pallasopra la traversa. 39′ Adesso il corner è per lad’Avorio. 38′ Fallo in attacco di En Nesyri, rimessa dal fondo per gli Elefanti. 36′ Corner per il, che adesso sta dominando. 34′ Hakimi ha tentato il cross al centro con il sinistro, ma la sfera non trova i compagni, sarà rimessa per lad’Avorio. 32′ Già sette i tiri tentati, 4 per i marocchini, 3 per gli ivoriani. 30′ La palla passa ...

