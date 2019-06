LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | 2′ alla fine | ultime

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93′ Noussair Mazraoui ha sfiorato il gol del vantaggio, il suo tiro si infrange sulla traversa! 91′ QUATTRO MINUTI DI RECUPERO! 89′ Ismael Traore tenta una rovesciata in area, ma la conclusione è debole, nessun problema per Bono. 88′ L trattenuta di Younes Belhanda regala il calcio di punizioned’Avorio. 87′ Fallo di fuorigioco per Sofiane Boufal. 86′ Sono gli ultimi minuti di speranza per gli ivoriani. 84′ Gran destro ddistanza per Younes Belhanda, chhe ha sfiorato il gol del KO! 82′ Noussair Mazraoui ha preso il posto di Nordin Amrabat, obbligato ad uscire per un problemacaviglia. 80′ Pepe ha provato a sfruttare una buona parrivatagli da Serey Die, ma la conclusione non ha trovato la porta. 77′ L’autore del gol non è contento della ...

