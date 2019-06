LIVE Marocco-Costa d’Avorio 1-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | 15′ alla fine | ultime

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84′ Gran destro ddistanza per Younes Belhanda, chhe ha sfiorato il gol del KO! 82′ Noussair Mazraoui ha preso il posto di Nordin Amrabat, obbligato ad uscire per un problemacaviglia. 80′ Pepe ha provato a sfruttare una buona parrivatagli da Serey Die, ma la conclusione non ha trovato la porta. 77′ L’autore del gol non è contento della sostituzione… 76′ Sofiane Boufal ha preso il posto di Hakim Ziyech, primo cambio del match per coach Herve. 74′ I Leoni dell’Atlante stanno dominando in questa fase. 72′ Nel frattempo Mamadou Bagayoko ha preso il posto dell’infortunato Serge Aurier. 70′ Cartellino giallo per proteste a Karim El Ahmadi. 69′ I giocatori delvorrebbero un calcio di rigore, ma l’arbitro ha lasciato ...

