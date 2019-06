LIVE Marocco-Costa d’Avorio 0-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | inni nazionali!

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:59 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:57 Tocca adesso a quello dellad’Avorio. 18:56 E’ il momento deglinazionali, prima quello del. 18:54 I GIOCATORI HANNO FATTO IL LORO INGRESSO IN CAMPO! 18.52 La stella indiscussa della squadra di coach Ibrahima Kamara è Nicolas Pépé, giocatore che quest’anno ha contribuito alla qualificazione del Lille alla fase a gironi della Champions League. Hervé Renard, invece, potrà puntare su un gruppo molto solido, capitanato in difesa da Benatia e in attacco da En-Nesyri e Amrabat. 18:50 10′ ALL’INIZIO! 18:49 Gli Innumerevoli precedenti tra queste due formazioni, addirittura tredici scontri a partire dal 1973, sorridono allad’Avorio, che ha ottenuto cinque vittorie, tre sconfitte e cinque pareggi, segnando dodici gol e subendone ...

