LIVE Francia-Stati Uniti | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | quarto di finale

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: orario d’inizio e come vedere la partita –: la presentazione del match Il Parco dei Principi è tirato a lucido, Parigi è pronta ad accogliere quella che per molti è laanticipata deiFemminili di di. Da una parte le padrone di casa, dall’altra le campionesse del mondo in carica. La voglia di salire sul trono planetario, contro quella di riconfermarsi le più forti in assoluto.arrivano a questodicon lo stesso ruolino di marcia: 4 vittorie in 4 partite. Dopo una prima fase scintillante però, entrambe le formazioni hanno mostrato qualche problema nel superare rispettivamente il Brasile (2-1 ai supplementari) e la Spagna (2-1 in rimonta, con due penalty accordati). Un match che sarà costellato ...

Puglia_Sounds : #PugliaSoundsExport2019 Dopo Svezia, Grecia, Belgio, Spagna, Russia e Israele, gli @AgentsOfTime portano il loro “… - RSIsport : ?????????? Oggi in diretta alla RSI ??????? 21h00 Mondiali femminili, quarti Francia ???? - ???? Stati Uniti - HeyImCla : Qualcuno per caso sa se Mika ieri e stamattina fosse in Francia o Belgio? Oppure se fosse tutto registrato? Ha già… -