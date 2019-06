LIVE Francia-Stati Uniti 1-2 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | Renard riapre i

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: orario d’inizio e come vedere la partita –: la presentazione del match 84′ Assedio francese.rintanati in difesa. 82′ Doppio cambio. In casaesce Le Sommer, entra Asseyi. In casa: esce Mewis ed entra Lloyd. 81′ RENAAARDI GIOCHI SUL 2-1 CON UNA BELLA INCORNATA! La centrale difensiva svetta nel cuore dell’area di rigore sugli sviluppi di una punizione accorciando le distanze per la. 81′ Sul terreno di gioco intanto è entrata Cascarino, che in attacco a preso il posto di Gauvin. 80′ Allontana ancora il pacchetto arretrato delle statunitensi. 79′ Le Sommer ci prova in acrobazia: Naeher devia in angolo. 78′ Henry ci prova per l’ennesima volta da fuori area, anche questa volta il suo ...

