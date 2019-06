LIVE Francia-Stati Uniti 0-2 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | la doppietta di

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: orario d’inizio e come vedere la partita –: la presentazione del match 70′ Gauvin viene pescata in fuorigico, nel momento della battuta di testa a rete. 69′ Ci prova ancora Rapinoe, questa volta però Diani la ferma. 66′ E’ un colpo duro per la, che ora fatica a riorganizzarsi. 65′ RAPINOEEEEEEEE, LACHE VALE IL 2-0. Fuga sulla fascia di Heath, che mette in mezzo trovando puntuale all’appuntamento la compagna per il raddoppio delle campionesse del mondo 64′ Colpo di testa intanto di Gauvin: Naeher sicura blocca. 64′ Le ospiti ormai sono passate da qualche minuto al 5-4-1. 63′ Primo cambio in casa: esce Lavelle, entra Horan. 62′ Majri prova dalla distanza! O’Hara respinge col corpo, resta un ...

zazoomblog : LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: gli States ricominciano col piede sull’acce… - zazoomnews : LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: è cominciato il match più atteso del Mondia… - zazoomnews : LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: Rapinoe sblocca subito la partita con un go… -