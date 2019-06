LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | Rapinoe sblocca

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: orario d’inizio e come vedere la partita –: la presentazione del match 9′ Corner senza esito. E’ rimessa dal fondo per la. 9′ Morgan punta Torrent, l’esterna si rifugia in angolo. 8′ Le americane sventano la minaccia riconquistando il possesso di palla. 7′ Laprova subito a ributtarsi in avanti. 5′IN VANTAGGIO 1-0 CON LA CONCLUSIONE DI! Tirocross della fuoriclasse statunitense che passa fra una selva di gambe e si infila alle spalle di Bouhaddy. 4′ Arriva il primo giallo. A vederselo sventolare in faccia è Mbock. Punizione pericolosa per gli States, conquistata da Morgan. 2′ Majri cerca di entrare in area di rigore saltando sul lato corto O’Hara, ma scivola sul più bello. 1′ Subito il ...

ScMotorieSelmi : Mondiali Donne, in campo Francia-Usa 0-1 LIVE - Raindog20541 : LIVE Francia-Stati Uniti 0-0, Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA: è cominciato il match più atteso del Mondi… - ansacalciosport : Mondiali Donne, in campo Francia-Usa LIVE. Vigilia segnata dalle polemiche di Trump con Rapinoe | #ANSA -