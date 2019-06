LIVE Francia-Stati Uniti 0-1 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | al momento

oasport

31′ Ci sono problemi per Alex Morgan: la stella americana è ferma al centro del campo visitata dai sanitari. 30′ Allontana Mewis di testa. 29′ Torrent spinge sulla sua fascia di competenza ottenendo un buond'angolo per la. 28′ Heath prova a saltare Majri, ma sullo slancio si trascina la palla sul fondo. 26′ Le campionesse del mondo attendono le loro rivali rintanandosi nella metà campo difensiva. 24′ Ci sono parecchie imprecisioni. Nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano il comando delle operazioni in maniera decisa. 23′ Henry si fa pescare in fuorigioco di rientro sull'out di destra. Punizione States. 21′ Combinazione ...

