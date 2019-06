LIVE Francia-Stati Uniti 0-0 | Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA | è cominciato il

LIVE Francia-Stati Uniti - Mondiali calcio femminile 2019 in DIRETTA : quarto di finale decisivo in ottica Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Francia-Stati Uniti: orario d’inizio e come vedere la partita – Francia-Stati Uniti: la presentazione del match Il Parco dei Principi è tirato a lucido, Parigi è pronta ad accogliere quella che per molti è la finale anticipata dei Mondiali Femminili di di calcio 2019: Francia-Stati Uniti. Da una parte le padrone di casa, dall’altra le campionesse del mondo in carica. La ...

67′ GOOOOOOOOOOOL! MAYORAL! Appena entrato trova subito il gol con una sassata su cross di Fornals dalla destra ma era liberissimo. La Francia è davvero sparita dal campo. 66′ Incredibileeeeee! Mayoral ha campo libero, arriva in area, calcia a botta sicuro, Bernardoni buca l'intervento ma il pallone esce di un soffio. 65′ Olmo sbaglia a non servire il liberissimo Fabian ...

inizia IL SECONDO TEMPO. FINE PRIMO TEMPO. Spagna-Francia 2-1. Vantaggio meritato della Rojita all'intervallo. 45+5′ GOOOOL! Oyarzabal! Spiazzato il portiere. Spagna in vantaggio allo scadere del primo tempo, la Rojita ha ribaltato il risultato. 45+4′ CALCIO DI RIGORE! Che ingenuità di Konate! Oyarzabal non aveva alcuna velleità appena dentro l'area ma il ...

FINE PRIMO TEMPO. Spagna-Francia 2-1. Vantaggio meritato della Rojita all'intervallo. 45+5′ GOOOOL! Oyarzabal! Spiazzato il portiere. Spagna in vantaggio allo scadere del primo tempo, la Rojita ha ribaltato il risultato. 45+4′ CALCIO DI RIGORE! Che ingenuità di Konate! Oyarzabal non aveva alcuna velleità appena dentro l'area ma il francese lo atterra! Secondo rigore ...

28′ GOOOOOL! PAREGGIO DELLA SPAGNA. Calcio d'angolo, Roca tira in maniera decisa, nuovo miracolo di Bernardoni ma sulla respinta lo stesso Roca non sbaglia. 27′ BERNARDONIIIIIIIIIIIIII! CHE MIRACOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Il portiere della Francia è volato sulla sinistra per parare il micidiale rasoterra di Fornals all'altezza del dischetto. 26′ Ammonito ...

19′ Ora la Spagna prova a reagire dopo cinque minuti terribili. 17′ MIRACOLOOOOOOOOOOOOOO! Sivera si immola su Mateta che era stato servito in mezzo da Ballo Toure dopo una micidiale ripartenza. Francia vicinissima al 2-0! Mateta aveva a disposizione un rigore in movimento. Spagna-Francia 0-1. La Rojita domina il primo quarto d'ora ma i Galletti sfruttano l'unica ...

8′ Brutta entrata di Oyarzabal su Guendouzi a centrocampo. 8′ Junior è scatenato sulla sinistra, sfonda ripetutamente sulla fascia: la Francia deve stare molto attenta. 6′ La prima conclusione è di Ceballos, tiro dalla distanza ma manca lo specchio della porta. 5′ Martin cerca un cross in mezzo, deviato in calcio d'angolo. avvio tutto per la Spagna che cerca di ...

La presentazione della partita Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Francia, semifinale degli Europei Under 21 di calcio 2019. Le due squadre si fronteggiano al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in palio un posto nell'atto conclusivo della rassegna continentale da giocare domenica contro la vincente di Germania-Romania. Big match da urlo tra due squadre di assoluto spessore ...

84′ Mateta trovato solo al centro sbaglia il controllo. 83′ Ultima sostituzione per la Romania: Petre per Puscas. 82′ La Romania sembra aver trovato residue energie e sta provando ad impensierire la Francia. 79′ CLAMOROSA OCCASIONE ROMANIA! Colpo di testa di Rus che termina fuori non di molto dopo la deviazione di un giocatore francese. 78′ Ormai non pressa più ...

61′ Romania ora in difficoltà con la Francia in costante possesso del pallone. 59′ Primo cambio della partita: Baluta al posto di Cicaldau tra le fila rumene. 58′ Ammonito Thuram per simulazione, secondo l'arbitro il francese si è lasciato cadere in area di rigore. 56′ Scontro aereo forte tra Rus e Ikone, sembra essere nulla di grave per entrambi. 54′ Grande ...

40′ L'impressione è che i rumeni giochino senza timore visto il margine notevole di cui dispongono, mentre i francesi non vogliono rischiare nulla. 37′ Incredibile il tifo rumeno questa sera a spingere la propria squadra verso qualcosa di inimmaginabile alla vigilia. 35′ L'intensità si è notevolmente abbassata con la Francia a difesa del risultato. 32′ ...

20:50 Si gioca allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, il fischietto dell'incontro è il bulgaro Kabakov. 20:45 Detto ciò bisogna rendere atto in particolare alla Romania che tra lo stupore generale è riuscita a sconfiggere la Croazia e soprattutto l'Inghilterra, arrivando agli Europei probabilmente come cenerentola del gruppo e dimostrando di potere stare tra le grandi del Vecchio ...

20:04 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali: FRANCIA (4-4-2): Bernardoni; Amian Adou, Konate, Upamecano, Sarr; Ntcham, Tousart, Guendouzi, Thuram; Mateta, Ikone. ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Manea, Nedelcearu, Rus, Boboc; Nedelcu, Cicaldau; Olaru, Hagi, Coman; Puscas. 20:01 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Romania, ultima giornata della fase a gironi degli Europei ...