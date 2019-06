LIVE F1 | GP Austria 2019 in DIRETTA | orari prove libere | canali tv | streaming e programma

LIVE Germania-Austria 1-1 - Europei Under21 in DIRETTA : pareggia Danso dal dischetto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Brutte notizie per l’Italia da Trieste, la Danimarca è passata in vantaggio grazie alla rete di Bruun Larsen. 24′ GOOOOOOL AUSTRIA!!! Nubel intuisce ma non riesce a parare il rigore calciato da Danso, 1-1 ora. 23′ C’è stato il check del VAR che ha confermato la decisione dell’arbitro. 21′ RIGORE PER L’AUSTRIA! Punita un’uscita ...

14′ GOOOOOOL GERMANIA!!! rete straordinaria di Waldschmidt che quasi da fermo e da oltre 25 metri scaglia un sinistro dritto nel sette, 1-0 per i tedeschi. 12′ Kalajdzic calcia da posizione invitante ma la palla viene ribattuta da un difensore. 9′ Conclusione di Klostermann abbondantemente alta. 6′ Sgaloppata sulla sinistra di Ullmann, provvidenziale intervento di ...

Germania-Austria - Europei Under21 in DIRETTA : teutonici a caccia del tris di vittorie
Orario d'inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Germania-Austria – La presentazione delle sfide di oggi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Austria, ultima giornata del Girone B degli Europei Under21 di Italia e San Marino. Stasera le due squadre si giocheranno tutto: oltre all'accesso alle semifinali della competizione, infatti, ...

67′ Il baricentro dell'Austria è estremamente basso in questa fase. 65′ Arriva la prima ammonizione della partita: cartellino giallo per Skov, che ha commesso fallo su Ingolitsch. 64′ L'arbitro è costretto a richiamare continuamente i giocatori! 63′ Fallo di Ingolitsch, Rasmussen batterà la punizione. 61′ Wild!!!!! Gran colpo di testa su calcio ...

55′ Grande azione in attacco dei danesi, ma gli austriaci stanno ergendo un vero e proprio muro in difesa. 54′ Fase molto confusionaria, si gioca poco. 52′ Brutto fallo di Wind su Ljubic, sarà calcio di punizione per l'Austria. 50′ Non una bella notizia per l'italia, che spera in una sconfitta dell'Austria, in ottica migliore seconda. 48′ ...

31′ KVASINA! Billing ha colpito perfettamente di testa dopo il calcio d'angolo, ma Kvasina si trasforma in portiere e impedisce un gol che sembrava già fatto! 30′ Corner per i danesi. 29′ Che occasione per la Danimarca! Un grande errore in difesa di Horvarth ha permesso a Skov di concludere, la sfera ha però preso in pieno il palo laterale, gol del vantaggio ...

22′ Il primo corner del match sarà per la Danimarca. 20′ Ingolitsch calcia un bordata di destro in corsa, Radunovic però si fa trovare pronto e controlla la sfera. 18′ Si gioca tanto a centrocampo in questi minuti, la porta resta ancora molto lontana. 16′ Dopo un inizio molto convincente, adesso l'Austria sta mantenendo un baricentro molto basso. 14′ Molto ...

9′ Brutto fallo di Stage su Lienhart, sarà calcio di punizione per l'Austria. 7′ Skov tenta un sinistro a giro, ma la conclusione è lenta e centrale, nessun problema per Schlager. 5′ Ci prova ancora la nazionale "bianco-rossa", ma Kvasina viene valutato in posizione di fuorigioco. 3′ Parte subito aggressiva l'Austria, che vuole ...

1′ SI inizia! 18:30 Foto di rito e sorteggio a centrocampo. 18:28 Tocca adesso a quello della Danimarca. 18:26 Ci siamo, è il momento dell'inno nazionale dell'Austria! 18:24 Gli atleti stanno per fare il proprio ingresso in campo! 18:22 Dopo questo match, alle 21:00, si giocherà l'altra sfida del Gruppo B, Germania-Serbia. 18:20 La Danimarca, invece, ha perso 3-1 dalla ...

Danimarca-Austria Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali
18:04 Il fischio d'inizio allo Stadio Friuli di Udine è programmato alle ore 18:30 18:02 Questo invece l'undici titolare dell'Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Frield, Posch, Lienhart (C), Danso, Xaver Schlager, Kvasina, Honsak, Ljubic, Horvath, Ingolitsch. 18:00 La Danimarca giocherà con un 4-3-3: Iversen, Kristensen (C), Rasmussen, Nelsson, Billing, Skov, Bruun Larsen, ...

Danimarca-Austria Under21 - Europei 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale
Presentazione sfide di oggi – Orario d'inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Danimarca-Austria, match del Gruppo B degli Europei Under 21 di calcio 2019, che si svolgerà allo stadio Friuli di Udine alle ore 18:30. Il direttore dell'incontro sarà il bulgaro Georgi Kabakov, che verrà assistito dai ...

Risultati Europei Under 21/ Diretta gol LIVE : Austria ok - ora c'è la Germania! : Risultati Europei Under 21: Diretta gol live score delle partite previste oggi 17 giugno 2019. Oggi in campo le squadre del girone B, match inaugurale.

20:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo incredibile match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:30 E' finita una partita pazzesca, l'Austria ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo: la nazionale "bianco-rossa" partiva ampiamente sfavorita, ma ha giocato come una vera squadra, lasciando le briciole agli avversari. Il ...

71′ CHE OCCASIONE PER RADONJC, CHE SPEDISCE UN ASSIST PERFETTO DI PANTIC ALTO SOPRA LA TRAVERSA!!!! 69′ Corner per gli slavi, che cercano la reazione disperata. 69′ L'Austria si sta dimostrando più squadra. 67′ Tenta la magia in area di rigore Wolf, ma la difesa serba si fa trovare pronta. 66′ Cacio di punizione pericoloso per gli austriaci! 65′ ...