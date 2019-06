LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 28 giugno Italia subito bene nello skeet

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – Glini in gara oggi – Il medagliere degli9.02 TIRO A VOLO – Bacosi/Filippelli restano in testa anche dopo il secondo gruppo con 49/50. Alle loro spalle un terzetto con Cainero/Rossetti, i cechi Skalicka/Nydrle e i francesi Anastassiou/Terras con 48/50. Crollati i russi Shakirova/Zemlin che hanno commesso 4 errori negli ultimi 12 piattelli e ora sono nelle retrovie con 46/50 9.01 BADMINTON – Si giocano i quarti di finale del doppio misto. Di fronte nei primi due Nohr/Thygesen (Den)-Adcock/Adcock (Gbr) e Mitsova/Vlaar (Bul)-Delruè/Gicquel (Fra) 9.00 TENNIS TAVOLO – Tra poco Germania e Polonia scendono in campo per la prima semifinale a squadre femminile. Nell’altra semifinale di fronte dalle 12 Ungheria e Romania 8.51 TIRO A VOLO – Sempre un solo errore per ...

