LIVE European Games 2019 in DIRETTA | oro e argento nello skeet! Finale per Canfora nella

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – Il medagliere degli15.38 BEACH SOCCER – 5-4 per la Bielorussia sulla Russia nel corso del terzo periodo della seconda semiper il 5°-8° posto 15.34 BOXE – Tra poco la seconda semitra il russo Agrba e l’ucraino Barabanov, quindi sarà la volta di Simone Fiori negli 81 kg per la conquista della secondaazzurra di giornata, se arrivasse. 15.32 BOXE – Nei welter (69 kg) in semil’azero di origine cubana Lorenzo Sotomayor è sconfitto per KO tecnico dal britannico Pat McCormack, e centra dunque la. 15.28 TENNIS TAVOLO –prova a squadre femminile la Germania attende di conoscere la propria avversaria tra Ungheria e Romaniaper la medaglia d’oro dopo aver sconfitto la Polonia per ...

