LIVE European Games 2019 in DIRETTA | oro e argento nello skeet! Finale per Assunta

11.57 TIRO A VOLO – Stabilendo il record europeo delle qualificazioni con 146 piattelli centrati su 150 Chiara Cainero e Gabriele Rossetti si sono qualificati per la finale per l'oro dove troveranno in una sfida tutta azzurra Diana Bacosi e Riccardo Filippelli! 11.55 BADMINTON – Nel secondo ...

9.02 TIRO A VOLO – Bacosi/Filippelli restano in testa anche dopo il secondo gruppo con 49/50. Alle loro spalle un terzetto con Cainero/Rossetti, i cechi Skalicka/Nydrle e i francesi Anastassiou/Terras con 48/50. Crollati i russi Shakirova/Zemlin che hanno commesso 4 errori negli ultimi 12 piattelli e ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Games 2019, terzultima giornata di gare a Minsk (Bielorussia) dove si sta disputando questa competizione multisportiva. L'Italia si gioca delle carte importantissime per confermarsi nelle posizioni nobili del medagliere. Attenzione soprattutto ...

18.11 Beach soccerO – Vince la Spagna e va in semifinale. L'Italia parteciperà al torneo di consolazione e può piangere fortemente sul latte versato. Spagna-Italia 6-5 18.09 Beach soccer – Il pallonetto di Antonio su calcio piazzato spegne i sogni ...

17.39 Beach soccer – Arriva proprio allo scadetre del secondo periodo il meritato pareggio della Spagna con Frutos lasciato completamente solo dalla difesa azzurra. Rimonta completata e tutto da rifare: 2-2 17.36 GINNASTICA AERTISTICA – Macchini è qualificato come prima ...

17.23 CICLISMO SU PISTA – Si qualificano per i quarti della team sprint: Olanda, gbr, francia, Repubblica Ceca, Russia, Bielorussia, Polonia e Spagna 17.22 Beach soccer – Palo di Torres, Dona miracolo su Gori 17.22 CICLISMO SU PISTA – L'Italia di Ceci, Moro ...

16.50 CICLISMO SU PISTA – Secondo posto per l'Italia nella qualifica della prova ad inseguimento maschile. Gli azzurri si classificano alle spalle della Russia. 16.46 TIRO A VOLO – OROOOOOOOOOOOOOOOOOOO! DIANA Bacosi VINCE LO SKEET FEMMINILE! Fantastica rimonta ...

15.19 TIRO A VOLO – Tra poco la finale dello skeet femminile con Diana Bacosi e Chiara Cainero favorite per la medaglia d'oro. 15.12 ciclismo SU pista – Il quartetto femminile azzurro ha dominato la qualificazione della prova ad inseguimento 15.06 CANOA – Al ...

15.00: canoa – E' il momento dei K1 5000 metri femminili. 19 atlete in gara con Susanna Cicari 14.55 ARCO – E C'E' L'OROOOOOOOOOO!!!!!!! Nespoli VINCE!!!! 29-28 per l'azzurro in questo quinto set contro l'olandese Wijler. Settimo oro ...

14.40: ARCO – 1-1 tra Nespoli e Wijler in questa finale per l'oro del ricurvo. Grande equilibrio 14.39 TIRO A VOLO: Diana Bacosi e Chiara Cainero in finale nello skeet femminile insieme alla francese Anastassiou, alla cipriota Andreou, alla russa Shakirova e alla ...

14.09 ARCO – Si va avanti nel ricurvo nonostante le condizioni difficilissime dal punto di vista meteorologico: lo spagnolo Acha Gonzalez opposto all'olandese Wijler Steve 14.03 ARCO – Con la freccia supplementari Nespoli si impone in questa splendida semifinale ...

13.38 CANOA – E' ancora medaglia per la Bielorussia: Nazdrova vince la prova del C1 200 metri in 50″351 a precedere la tedesca Jahn (51″656) e la polacca Borowska (51″731) 13.33 CANOA – FANTASTICO Craciun!!!!!!! E' argento nella finale ...

13.27 CANOA: Nei 200 metri K1 Manfredi Rizza è settimo in 39″794. Vince il francese Beaumont (38″976) davanti all'ungherese Balazs (39″149) e al bielorusso Tratsiakou (39″351) 13.25 CANOA – Nel K1 200 metri vittoria della danese Joergen davanti ...

13.20 ARCO: Fantastico Pasqualucci: risponde al 10 dell'ultima freccia di Faber, con un altro dieci e second set in favore dell'azzurro (4-0). Il vincitore di questo match affronterà in semifinale Nespoli 13.16 ARCO: Comincia bene Pasqualucci il suo quarto di finale e ...