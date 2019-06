LIVE European Games 2019 in DIRETTA | dominio Italia nello skeet | finale per l’oro tutta

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di oggi – Glini in gara oggi – Il medagliere degli11.57 TIRO A VOLO – Stabilendo il record europeo delle qualificazioni con 146 piattelli centrati su 150 Chiara Cainero e Gabriele Rossetti si sono qualificati per laper l’oro dove troveranno in una sfidaazzurra Diana Bacosi e Riccardo Filippelli! 11.55 BADMINTON – Nel secondo quarto difemminile la russa Evgeniya Kosetskaya ha battuto per 21-10 21-13 la tedesca Yvonne Li. 11.41 TIRO A VOLO – Diana Bacosi e Riccardo Filippelli sono già qualificati per laper l’oro dellomisto con 144 piattelli centrati su 150! 11.38 BADMINTON – Questi gli accoppiamenti delle semifinali del doppio misto: Adcock / Adcock (Gbr) vs. Magee / Magee (Irl), Delrue / Gicquel (Fra) vs. Smith / Ellis ...

